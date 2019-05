Prešov v súvislosti so štrajkom zamestnancov DPMP zriadil krízový štáb

Ponuka vedenia podniku a prísľub zvýšenia mzdových taríf o 0,40 eura bola podľa hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej štrajkovým výborom a zamestnancami zamietnutá.

Prešov 30. mája (TASR) – V súvislosti s ostrým štrajkom, ktorý na piatok (31. 5.) ohlásili odborári Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP), mesto zriadilo krízový štáb. Jeho cieľom je zabezpečiť plynulosť dopravy. Radnica tvrdí, že mala záujem o to, aby sa štrajku, ktorým odborári požadujú zvýšenie miezd zamestnancov, predišlo.



"Deklarovali sme naše možnosti, povedali, aké máme procesné lehoty, čo sa dá a čo sa nedá. Včera (v stredu 29. 5., pozn. TASR) bola aj mestská rada v Prešove a materiál, ktorý nám poslal riaditeľ dopravného podniku, sme prerokovali. Dali sme stanovisko, že chceme, aby sa to prerokovalo ďalej, či už na finančnej komisii, alebo neskôr aj na mestskom zastupiteľstve," uviedol viceprimátor Prešova Vladimír Feľbaba.



Ponuka vedenia podniku a prísľub zvýšenia mzdových taríf o 0,40 eura bola podľa hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej štrajkovým výborom a zamestnancami zamietnutá a opätovne bola predložená požiadavka zvýšenia o 0,70 eura s platnosťou od 1. júla 2019 a ďalším zvýšením o 0,30 eura s platnosťou od 1. januára 2020.



Čo sa týka zvýšenia rozpočtu a hľadania finančných zdrojov na zvýšenie platov, Feľbaba povedal, že mesto v tejto chvíli nechce ísť do žiadnych garancií. "Vieme sa rozprávať o tom, čo možno povedal aj riaditeľ dopravného podniku - to je 40 centov na hodinu. Ostatné zdroje podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve," doplnil viceprimátor.



V súvislosti s ohláseným štrajkom mesto vo štvrtok zriadilo krízový štáb, ktorý má za cieľ v prvom rade monitorovať situáciu, ktorá bude na cestách. "Komunikovali sme s predstaviteľmi krajského dopravného inšpektorátu, okresného dopravného inšpektorátu a záchrannými zložkami. Máme záujem o to, aby bola doprava plynulá," povedal Feľbaba s tým, že požiadali riaditeľa DPMP, aby na zastávkach boli oznámenia o tom, akým spôsobom bude riešená doprava.



"Naša ponuka, maximálne možná, garantovaná predstavenstvom a vedením firmy, je desaťpercentný nárast priemernej mzdy, to je 40 centov za hodinu do tarifnej mzdy. Požiadavka je maximalistická, 25-percentný nárast priemernej mzdy, teda jedno euro do tarifnej mzdy," vysvetlil riaditeľ DPMP Peter Janus a pokračoval, že ak by vyhoveli odborárom, na zvýšenie miezd na rok 2019 by potrebovali ďalších približne 500.000 eur a v roku 2020 by to bolo asi 1,4 milióna eur.



DPMP zatiaľ ráta približne s 30 vodičmi, ktorými v piatok zabezpečí krízovú výpravu liniek. Tí zabezpečia prepravu cestujúcich do nemocníc, zdravotníckych zariadení a detí do škôl.



"Na ďalších linkách, ktoré sú konkretizované v oznamoch, bude obmedzený režim. To znamená, že interval nebude ako bežne 15 až 20 minút, ale predĺži sa na hodinu, hodinu a pol," uviedol Janus.



Konkrétne časy príchodu jednotlivých spojov podľa Janusa garantovať nevedia. "Pravdepodobne viac ľudí využije individuálnu dopravu a môžu vznikať kolóny na najväčších križovatkách, kde budú stáť aj naše autobusy a trolejbusy. Tým pádom môže dôjsť k nejakým meškaniam," doplnil riaditeľ s tým, že v piatok nebudú v autobusoch revízori vykonávať kontroly.



Predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka po štvrtkovom rokovaní štrajkového výboru potvrdil vstup do celodenného štrajku. K dohode so zamestnávateľom podľa jeho slov doteraz neprišlo. "Definitívne počty zapojených zamestnancov budeme vedieť až zajtra ráno po ich príchode na pracovisko," povedal Straka.