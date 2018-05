Prešov vlani hospodáril s prebytkom cez 4 milióny eur

Vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková konkretizovala, že vlaňajší rozpočet mesta bol po viacerých úpravách nastavený na sumu 82,6 milióna eur.

Prešov 30. mája (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci schválili na stredajšom mestskom zastupiteľstve návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017, za ktorý zahlasovalo všetkých 24 prítomných poslancov. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom v sume cez 4 milióny eur.



Vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková konkretizovala, že vlaňajší rozpočet mesta bol po viacerých úpravách nastavený na sumu 82,6 milióna eur. Reálne plnenie rozpočtu v príjmovej časti bolo vo výške 75,6 milióna eur (98,1%), čo je o 5 miliónov eur viac ako rok predtým. V časti bežných výdavkov vrátane kapitálových bolo plnenie rozpočtu vo výške 67,8 milióna eur (79,5%).



„Tu by som vyzdvihla, že pokračujeme v cielenej úspore bežných výdavkov. V objeme vyše 3 miliónov eur sme realizovali opravu a údržbu prešovských ciest," podotkla Kolarčíková. V časti príjmov mesto v minulom roku zaznamenalo tiež nárast, čo má rovnako pozitívny vplyv na jeho rozvoj.



Z prebytku v sume cez 1,8 milióna eur pôjde 1,6 milióna eur do rezervného fondu, v ktorom bude celkovo 5,4 milióna eur. Do mimorozpočtového peňažného fondu presunú takmer 241.000 eur, bude v ňom spolu 1,5 milióna eur.



Majetok mesta za posledné roky rástol. Pozitívny trend ovplyvnilo veľa investičných aktivít. K poslednému dňu vlaňajšieho roka bola výška majetku mesta cez 270 miliónov eur, čo je nárast oproti predošlému roku o 2,3 milióna eur a oproti roku 2015 nárast o 8,2 milióna eur.



Úverová zadlženosť mesta k sledovanému obdobiu bola 16,9 milióna eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 2 milióny eur. Záväzky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania boli vo výške cez 2,1 milióna eur, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o takmer 111.000 eur.



Prešovská samospráva prijala v minulom roku úver vo výške 4 milióny eur od Európskej investičnej banky. Z toho vyčerpala 66.000 eur na jednotlivé investičné akcie, zvyšná suma vo výške cez 3,9 milióna eur bude použitá v priebehu tohto roka.