Zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove skončí zrejme na prokuratúre

Prešov 24. septembra (TASR) – Hlasovanie o zrušení Obchodnej akadémie v Bardejove, ktorým sa prešovskí krajskí poslanci zaoberali na svojom zasadnutí vo štvrtok 20. septembra, bolo podľa poslaneckého klubu PSK za stranu Smer-SD v súlade s rokovacím poriadkom. Nesúhlasí s dodatočným uznaním hlasu za zrušenie školy jedného z poslancov. Členovia klubu Vladimír Jánošík, Boris Hanuščák a Miroslav Benko (všetci Smer-SD) vedenie PSK preto žiadajú o zdôvodnenie rozhodnutia uznať hlasovanie, ktoré napokon rozhodlo o zrušení spomínanej školy.



Rezort školstva na základe žiadosti odboru školstva (ÚPSK) rozhodol o vyradení Obchodnej akadémie v Bardejove zo siete škôl k 31. augustu 2018. Poslanci však VZN o zrušení školy prvý raz koncom augusta neschválili. Na septembrovom rokovaní sa počas hlasovania vyskytli komplikácie a na schválenie chýbal jeden hlas. Potrebná bola totiž trojpätinová väčšina zo všetkých 62 poslancov.



Poslanec Juraj Bochňa (nezávislý), ktorý sa podľa hlasovacieho systému zdržal hlasovania, ale povedal, že hlasoval za zrušenie školy. Podľa neho sa na tabuli objavilo zelené políčko, že hlasoval za a keď sa odvrátil, tak sa ukázalo, že sa hlasovania zdržal. Po odchode časti poslancov z rokovacej sály prítomní diskutovali o platnosti hlasovania, ktoré napokon uznali.



Členovia klubu Smer-SD tvrdia, že poslanec Bochňa vedome klamal alebo vypočítavo kalkuloval, že ak sa zdrží hlasovania, počet hlasov bude dostačujúci a bude pred svojimi voličmi z Bardejova vyzerať dobre. Bochňa i Hanuščák sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú o post primátora Bardejova.



Bochňa na svojom tvrdení stále trvá. "Zahlasoval som dobre, len som si nevšimol, že sa to zmenilo. Mne sa nič nepokazilo. Jednoducho zahlasujete a už potom si robíte svoje veci. Myslím si, že je to komplot, ktorý momentálne niekomu veľmi vyhovuje," povedal Bochňa.



"Je to veľmi nebezpečný precedens uznávať takéto hlasovanie, kedy jeden poslanec elektronickým zariadením, ktoré je schválené, uznané, určite certifikované, zahlasuje tak, že sa zdrží a vzápätí, po upozornení pána predsedu si niekto rozmyslí a povie, tak ja som to myslel ináč. Ak by sme takéto spôsoby rešpektovali, neschválime nič. Nielen my, ale ani obecné zastupiteľstvá, ani vyšší parlament. Jednoducho budeme donekonečna akosi spochybňovať, meniť rozhodnutia," uviedol po tlačovej konferencii poslanec PSK Vladimír Jánošík (Smer-SD).



Na argument, ktorý odznel počas rokovania, že dôležitý je zápis o hlasovaní v zápisnici, odpovedal, že nech o tom rozhodne prokuratúra, na ktorú sa v najbližších dňoch obrátia. "Ak to posúdi, že to bolo správne, určite skloním hlavu a budem to rešpektovať," skonštatoval Jánošík.



Poslanci Jánošík, Hanuščák a Benko tiež povedali, že ich klub je za racionalizáciu škôl v pôsobnosti PSK, avšak aby prebehla po rozsiahlej diskusii v zastupiteľstve a celom kraji.



Podľa hovorkyne PSK Daši Jeleňovej nešlo o zmenu rozhodnutia po zverejnení výsledkov hlasovania, ale nesúlad hlasovania poslanca Bochňu s hlasovaním zverejnenom na technickom zariadení.



"Poslanec deklaroval, že stlačil tlačidlo za, ale hlasovacie zariadenie zaznamenalo, že sa hlasovania zdržal. S tým sa poslanec nestotožnil a ústne pred celým poslaneckým zborom vyjadril svoje rozhodnutie hlasovať za prijatie VZN. Po konzultácii s právnikmi, hlavným kontrolórom a s poslaneckými klubmi predseda PSK hlasovanie ukončil a vyhlásil, že hlasovanie bolo platné a predmetné VZN bolo prijaté. Za prijatie VZN o zrušení Obchodnej akadémie v Bardejove teda hlasovalo 38 poslancov," uviedla Jeleňová.



Na margo diskusií o racionalizácii siete škôl povedala, že prebiehajú roky dozadu a nepriniesli žiadne viditeľné kroky. "Ukazuje sa, že redukcia počtu škôl je nevyhnutná. Komplikácie pri zrušení OA v Bardejove naznačujú, že tento proces nebude jednoduchý a naráža na viacero problémov, aj legislatívnych, čo rozhodne neprospieva systémovým zmenám v školstve," skonštatovala Jeleňová s tým, že PSK finalizuje dokument o optimalizácii siete škôl v kraji, ktorého súčasťou bude aj racionalizácia siete škôl.



"PSK už viackrát avizoval, že tento strategický materiál bude intenzívnejšie komunikovať s poslancami, komisiou školstva, manažmentmi škôl a relevantnými odborníkmi z oblasti školstva. Nevidí však priestor na širšiu celospoločenskú diskusiu, v celom PSK, tak, ako vyzýva poslanecký klub Smer-SD," dodala hovorkyňa.