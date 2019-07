Prešov zvažuje zavedenie elektronického objednávania klientov

Podľa tlačovej referentky mesta Lenky Šitárovej závery auditu smerujú k zmene organizačnej štruktúry a zefektívneniu práce na úrade.

Prešov 10. júla (TASR) - Zjednodušenie prístupu na jednotlivé pracoviská Mestského úradu (MsÚ) v Prešove pre klientov využívajúcich služby mesta je jednou zo zmien, ktoré chce radnica zaviesť. Vyplýva to z procesného auditu MsÚ v Prešove, ktorý trval od marca do júna.



Podľa tlačovej referentky mesta Lenky Šitárovej závery auditu smerujú k zmene organizačnej štruktúry a zefektívneniu práce na úrade.



"Organizačné a personálne zmeny sú v procese riešenia tak, aby boli dodržané ustanovenia Zákonníka práce. Navrhované zmeny boli zapracované do organizačného poriadku s účinnosťou od augusta 2019," uviedla pre TASR Šitárová.



Ďalšie zmeny sa budú, ako povedala, týkať interných smerníc na úrade s cieľom zabezpečiť antikorupčné opatrenia, vyššiu pracovnú disciplínu, dlhodobú trvácnosť výkonu zamestnancov, ako aj zjednodušiť prístup na jednotlivé pracoviská pre klientov využívajúcich služby mesta.



"Zmeny budú realizované postupne od augusta 2019. Pracujeme aj s myšlienkou, aby mohli obyvatelia pri objednávaní sa v rámci úradných hodín využívať elektronický systém a objednať sa pomocou aplikácie," dodala Šitárová.