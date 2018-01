Prešovčania pre svojich novorodencov vyberali hlavne mená svätých

Po mnohých rokoch sa do prvej päťky u dievčat dostali v minulosti najpopulárnejšie mená ako Anna a Mária.

Prešov 11. januára (TASR) – Rodičom, ktorým sa narodili vlani v Prešove deti, sa najviac páčili klasické mená, dokonca sa inšpirovali menami svätých. Po mnohých rokoch sa do prvej päťky u dievčat dostali v minulosti najpopulárnejšie mená ako Anna a Mária. Hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová pre TASR uviedla, že traja novorodenci prišli v minulom roku na svet v domácom prostredí.



„V roku 2017 sa celkovo v Prešove narodilo 2574 detí, čo je o 65 viac ako v roku 2016, z toho bol počet chlapcov 1311 a počet dievčat 1263. Najčastejšími menami novorodencov boli v prípade dievčat Sofia, Anna, Nela, Mária a Viktória a v prípade mužských mien to boli Tomáš, Dávid, Lukáš, Samuel a Martin. Do matričnej knihy však boli v minulom roku zapísané aj netradičné mená, z dievčenských Lusia, Selina, Salome, Eviana a Graciela a z chlapčenských Joel, Ryan, Emiliano, Liam a Dorián,“ povedala hovorkyňa.



Do knihy manželstiev v minulom roku zapísali 603 snúbeneckých párov. Z toho pre civilný obrad sa rozhodlo 191 dvojíc, pričom v 17 prípadoch bolo manželstvo uzavreté mimo obradnej siene. Svoje „áno“ si povedalo pred oltárom 412 párov.



Svadobný obrad malo v Prešove 37 cudzincov, domáci si svojho ženícha či nevestu vybrali z Talianska, Ukrajiny, Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka, Srbska, Fínska, Poľska, Ruska, Albánska, Argentíny aj z Macedónska. V Prešove mal vlani svadbu aj jeden pár, ktorý tvorili dvaja cudzinci - štátni občania Veľkej Británie.



Na matričnom úrade zaznamenávajú aj smutné udalosti. Do knihy úmrtí v uplynulom roku zapísali 1443 zomrelých, mužov bolo 745 a žien 698. V Prešove skonali aj štyria cudzinci.