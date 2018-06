Prešovčania sa môžu prihlásiť do súťaže o najkrajšie okolie bydliska

Súťaž je určená pre obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch a obytných domoch na území mesta.

Prešov 6. júna (TASR) – Mesto Prešov vyhlásilo druhý ročník súťaže o najkrajšie okolie, v ktorom občania žijú. Súťaží sa v troch kategóriách – najkrajší balkón, najkrajšia predzáhradka rodinného domu a najkrajšie okolie vchodu do bytového domu. Prihlásiť sa treba do konca augusta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Martina Poláková.



Súťaž je určená pre obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch a obytných domoch na území mesta. Poláková upozornila, že pri úpravách okolia bytových domov sa nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. Sadiť sa smú iba kvetiny a bylinky, pričom rastliny nesmú byť invázne. Neodporúča sa vytvárať rôzne obrubníky, ktoré by sťažovali kosenie trávnikov.



"Úspešný úvodný ročník súťaže nás utvrdil v tom, že má zmysel pokračovať v ďalšom ročníku tejto súťaže. Jej pozitívom je podpora obyvateľov mesta na podieľaní sa estetizácie a vytváranie krajšieho a oku lahodiaceho verejného priestoru. Víťazi budú, tak ako v minulom roku, odmenení vecnými cenami. Porotu budú tvoriť odborníci, ktorí vyberú finalistov podľa fotografií. Osobne ich navštívia a vyhodnotia súťaž v jednotlivých kategóriách," uviedla hovorkyňa.



Prihlášky do súťaže treba zaslať na sutaz@presov.sk alebo poštou na adresu Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Je potrebné priložiť maximálne dve fotografie miesta, o ktoré sa súťažiaci stará a uviesť kontaktné údaje.



Radnica plánuje vyhodnotiť súťaž v septembri. V každej kategórii bude vyhlásený jeden víťaz, pričom mesto si vyhradzuje právo víťaza nevyhlásiť.