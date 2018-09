Prešovská konferencia priblíži východné Slovensko v prelomových rokoch

Kritický pohľad na udalosti spred sto rokov a dramatické chvíle z augusta 1968 ponúkne výstava pod názvom V osudových rokoch 1918 & 1968, ktorú sprístupnia v Rákociho paláci v Prešove.

Prešov 26. septembra (TASR) – Situáciu na východnom Slovensku v rokoch 1918, 1968 a 1993 približuje medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa koná v stredu a vo štvrtok (27.9.) v Rákociho paláci, sídle Krajského múzea v Prešove.



"Zúčastňujú sa na nej viacerí odborníci, ktorí sa zaoberajú dejinami 20. storočia. Ide o pracovníkov z akademického prostredia a viacerých vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Témami bude napríklad začleňovanie východného Slovenska po vzniku Československa do nového štátu, vznik Československa a oblasť advokácie, ale aj Pravoslávna cirkev. Z novších dejín to bude prevrat z roku 1948 a tiež Sviečková manifestácia s dôrazom na východné Slovensko od pracovníka z Ústavu pamäti národa," uviedol zástupca riaditeľky Krajského múzea v Prešove, historik Jozef Kušnír.



Rok 1918 a rozvoj slovenského novinárstva v Prešove priblíži Ján Džujko z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove. O potrebe kreatívneho odovzdávania znalostí o prvej svetovej vojne vo východokarpatskom regióne ako inovatívnej forme rozvoja východného Slovenska bude hovoriť Jaroslav Vencálek z rovnakého inštitútu. Peter Borza z katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblíži obnovenie výchovy a vzdelávania gréckokatolíckeho kňazského dorastu v Prešove po roku 1989.



Kritický pohľad na udalosti spred sto rokov a dramatické chvíle z augusta 1968 ponúkne výstava pod názvom V osudových rokoch 1918 & 1968, ktorú sprístupnia v stredu o 17. h v Rákociho paláci v Prešove. Návštevníci uvidia nielen unikátne dobové dokumenty a fotografie, ale aj premiéru krátkeho filmu o vstupe okupačných vojsk do Prešova.