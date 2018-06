Prešovská univerzita opraví počas leta časť svojich internátov

Vedenie univerzity iniciovalo koncentrovanie prác do letných mesiacov, aby počas semestra nedochádzalo ku zníženiu kvality bývania ubytovaných študentov.

Prešov 17. júna (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove počas letných prázdnin zrekonštruuje časť svojich internátov. Najzásadnejší objem prác sa týka študentských domov na Ulici 17. novembra, na čo univerzita využije vládnu dotáciu, štrukturálne fondy, ako aj vlastné zdroje. S prácami sa začne v najbližších dňoch. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.



Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1918 miest. Pripravovaná rekonštrukcia sa dotkne tzv. starého a nového internátu na Ulici 17. novembra. Vedenie univerzity iniciovalo koncentrovanie prác do letných mesiacov, aby počas semestra nedochádzalo ku zníženiu kvality bývania ubytovaných študentov.



„Som rád, že spúšťame dlhoočakávanú rekonštrukciu internátov z peňazí, ktoré prisľúbila vláda SR, sám som sa zúčastnil stretnutí s predsedom vlády niekoľkokrát. Teším sa, že sa nám potrebné náležitosti podarilo zadministrovať v pomerne krátkej dobe a máme už aj podpísanú prvú zmluvu so zhotoviteľom stavby,“ povedal rektor PU Peter Kónya.



Vláda SR uvoľní v prvej etape na rekonštrukcie vysokoškolských internátov na Slovensku 20 miliónov eur. Z tejto sumy pôjde pre PU viac ako 2,3 milióna eur, v tomto roku dostane čiastku 1,5 milióna eur.



Riaditeľ Študentského domova a jedálne PU František Martinka uviedol, že rekonštrukcia je zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí, vymaľovanie izieb, výmenu starého nábytku, podláh a vstupných dverí za protipožiarne. „Budeme pokračovať na rekonštrukcii nového internátu, a to piateho až ôsmeho poschodia. Pôjde o rekonštrukciu sociálnych zariadení, elektroinštaláciu, sanitu. Na starom internáte dokončíme výmenu okien, urobíme opravu strechy a zateplenie budovy. Dali sme spraviť projektovú dokumentáciu na úplnú rekonštrukciu sociálnych zariadení na starom internáte. Je to náš jediný internát, ktorý má spoločné sprchy. Tie sa budú likvidovať a chceme to využiť na vytvorenie nových ubytovacích kapacít. Mali by sme tým získať okolo 12 nových ubytovacích miest,“ povedal Martinka.



Na rekonštrukciu exteriéru starého internátu má PU schválený projekt zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980.000 eur s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Týka sa zateplenia budovy, výmeny okien, sanácie balkónov, repasácie zábradlí a výmeny klampiarskych prvkov. PU už má podpísanú zmluvu so zhotoviteľom diela a očakáva začiatok prác v najbližších dňoch.