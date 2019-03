Prešovské internátne rádio oslavuje polstoročie

Počas tohto obdobia prešlo značnou modernizáciou, uspelo vo viacerých súťažiach a vystriedalo sa v ňom viac ako tristo členov na rôznych pozíciách.

Prešov 7. marca (TASR) – Internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Rádio PaF sa už 50 rokov prihovára svojím univerzitným poslucháčom. Počas tohto obdobia prešlo značnou modernizáciou, uspelo vo viacerých súťažiach a vystriedalo sa v ňom viac ako tristo členov na rôznych pozíciách. Polstoročie oslávilo veľkolepo, s bývalými členmi a odhalením nového loga. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



V akademickom roku 1968/1969 sa skupina mladých a šikovných študentov Prešovskej univerzity rozhodla zrealizovať svoje študentské vízie a založila Internátne rozhlasové štúdio. "Najskôr sa vysielalo z priestorov terajšej vrátnice Študentského domova a jedálne na ulici 17. novembra, v takzvanom starom internáte a neskôr sa vysielacie štúdio premiestnilo do súčasných priestorov," povedal súčasný riaditeľ internátneho rádia Peter Tarasovič, študent Fakulty manažmentu PU. Ako doplnil, po výstavbe Študentského domova č. 11 sa vysielanie rozšírilo aj na dodnes nazývaný nový internát.



"Vo vtedajšom štúdiu pribudla nová technika, ktorá bola na svoje obdobie veľmi vyspelá," doplnil Peter Tarasovič. Podľa jeho slov bolo rádio vždy apolitické a aj v čase pred revolúciou sa snažilo formou kontroverzného humoru a satiry o slobodu prejavu.



V roku 1993 rádio zmenilo svoj názov, keď sa premenovalo na Rádio PaF, Rádio Pedagógov a Filozofov, neskôr prišlo aj prvé logo. "Po prelome tisícročí došlo k ďalším významným zmenám, začalo sa vysielať digitálne, v štúdiu pribudla zvuková pena, v roku 2005 nový vysielací mix," poznamenal Tarasovič.



Pri príležitosti výročia založenia rádia zorganizovali jeho terajší členovia v prvý marcový týždeň oslavu, na ktorej predstavili nové logo. "Internátne rozhlasové štúdio je neodmysliteľnou súčasťou nielen študentského, ale aj celého univerzitného života. Som rád, že sa aj po 50 rokoch teší veľkej obľube zo strany poslucháčov, má stále čo ponúknuť svojimi reláciami, spravodajstvom i hudbou," uviedol rektor PU Peter Kónya na slávnosti, ktorej sa zúčastnilo vyše 80 hostí z radov bývalých členov rozhlasového štúdia.



"V Rádiu PaF som vysielala ráno, každý utorok a štvrtok, a to ranné vysielanie sa so mnou vezie celý čas, nakoľko pôsobím v rádiu, vrátane Pafka, už 11 rokov," zaspomínala si bývalá členka Oľga 'Oli' Džupinková. Dnes sú viacerí bývalí členovia tohto internátneho rozhlasového štúdia zamestnaní v rôznych profesionálnych médiách.



Rádio PaF bolo úspešné počas svojho pôsobenia aj v medzinárodnej súťažnej prehliadke tvorby internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií s názvom Rádiorallye. Súťaž sa mu podarilo vyhrať celkovo dvakrát po sebe, čo sa zatiaľ žiadnemu inému internátnemu rádiu doteraz nepodarilo. Bolo to v roku 2009 v Nitre a v roku 2010 v Prešove. Celkové prvenstvo získalo aj v roku 2014 v Trnave.