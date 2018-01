Prešovskí colníci majú za sebou úspešný rok

Vlaňajšok mimoriadne úspešný pre colný úrad aj v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru. Colníci zachytili viac ako 3 milióny kusov cigariet a vyše 461 kilogramov tabaku.

Prešov 15. januára (TASR) - Colný úrad Prešov odviedol za minulý rok na cle, DPH a spotrebných daniach do štátneho rozpočtu viac ako 150 miliónov eur. Ide o najlepší výsledok za posledných päť rokov. Medziročne odvod vzrástol o viac ako desať percent. Informovala o tom hovorkyňa prešovského colného úradu Katarína Bebčáková. Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške takmer 90 miliónov eur (plnenie plánu na 105,73 %). Išlo hlavne o spotrebnú daň z minerálneho oleja (41,9 %), z liehu (34 %) a z piva (23,6 %).



Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty vo výške cez 60 miliónov eur. Potom nasleduje odvod z cla v sume 2,3 milióna eur, z čoho 80 % tvoril podiel do rozpočtu Európskej únie a 20 % podiel, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.



Vlaňajší rok bol mimoriadne úspešný pre colný úrad aj v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru. Colníci zachytili viac ako 3 milióny kusov cigariet a vyše 461 kilogramov tabaku (únik na spotrebnej dani predstavoval 333.069 eur). „Je to jeden z najlepších výsledkov, ktorý colný úrad zaznamenal pri tomto tovare za posledných päť rokov. Ročne totiž finančná správa vďaka prešovským colníkom zabezpečí v priemere 545.000 kusov cigariet," uviedla Bebčáková.



V oblasti ochrany duševného vlastníctva zaistil 910 kusov rôznych druhov falzifikátov v celkovej hodnote takmer 20.000 eur. V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti colníci skontrolovali 19.815 motorových vozidiel.



V rámci správy spotrebných daní prešovskí colníci vykonali viac ako 340 daňových kontrol a vyše 1200 miestnych zisťovaní. V minulom roku vykonali aj 352 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, pričom v 258 prípadoch (čo je viac ako 73 % z celkového počtu), bolo zistené porušenie zákona, za čo uložili pokuty vo výške 82.610 eur.