Prešovskí krajskí poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu

Prešov 25. júna (TASR) – V poradí druhú úpravu rozpočtu schválili na pondelkovom zastupiteľstve poslanci Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom sa zvyšuje rozpočet príjmov o 2,1 milióna eur na 199 miliónov eur. Bežné príjmy sa upravujú o 1,1 milióna eur na 197 miliónov eur a kapitálové príjmy o jeden milión eur na 1,6 milióna eur.



Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2018 sa upravuje o 7,3 milióna eur na 230 miliónov eur. Bežné výdavky sa upravujú o vyše jeden milión eur na 180 miliónov eur a kapitálové výdavky o 6,2 milióna eur na takmer 50 miliónov eur.



Najviac prostriedkov pôjde do oblasti dopravy a komunikácie, kde poslanci schválili navýšenie o vyše 6 miliónov eur. Na vzdelávanie a sociálne zabezpečenie schválili zvýšenie o vyše pol milióna eur v každej z oblastí.



"Druhá zmena rozpočtu PSK prináša hlavne zmenu v oblasti kapitálových výdavkov a to jednotlivo po oblastiach financovania ako ich sleduje PSK. Do oblastí, ktoré spravuje úrad PSK, idú kapitálové výdavky vo výške 2,5 milióna eur. Veľmi zaujímavá je oblasť, kde PSK spolufinancuje výstavbu cyklistických trás, a to jednotlivo v projekte Historicko-kultúrna-prírodná cesta okolo Tatier, jej druhá etapa výstavby a ďalej je to výstavba cyklotrasy v doline Popradu, kde PSK poskytne investičnú dotáciu obciam, cez ktoré ide nasledovná trasa a ktoré sa zapojili do projektu vo výške takmer 93.000 eur," uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.



Ďalšou zaujímavou investíciou je podľa jej slov preložka cesty III. triedy v Starej Ľubovni, kde PSK spolu s mestom vstúpil do spoločnej investície vo výške 2,3 milióna. "Mesto Stará Ľubovňa nám poskytne finančné prostriedky vo výške jeden milión eur. Vítame túto spoluprácu, keď sa mestá a obce zapájajú do spolupráce s PSK na to, aby sme spoločne vyriešili kritickú situáciu v doprave," doplnila Olekšáková.



"V kapitálovom rozpočte zvyšujeme prostriedky v oblasti doprava, je to pre Správu a údržbu ciest PSK, na odstránenie jednak havarijných stavov ciest, pre projektovú dokumentáciu a dovybavenie prevádzkových areálov Správy a údržby ciest PSK celkovo vo výške 2,5 milióna eur," priblížila vedúca odboru financií.



Poslanci tiež schválili 50 tisíc eur určených na kamerový systém pre Šarišskú galériu. "V oblasti vzdelávania a sociálnych služieb ide predovšetkým o dofinancovanie, alebo ukončenie investičných akcií, do ktorých sa pustili jednotlivé naše zariadenia a spolu to tvorí milión eur pre obidve oblasti," dodala Olekšáková.