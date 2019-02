Prešovskí poslanci kritizovali nový útulok pre zvieratá

Keď som si prešla rozpočet, samotné koterce nie sú také drahé, stoja možno 40.000 – 50.000 eur, povedala primátorka A. Turčanová.

Prešov 13. februára (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci sa na pondelkovom rokovaní zaoberali útulkom pre zvieratá, ktorý dala radnica postaviť v lokalite Šalgovík. V programe mali odkúpenie 90 štvorcových metrov pozemku od Slovenského pozemkového fondu za 2700 eur, ktoré schválili. Kritizovali však celkové náklady na výstavbu útulku.



V roku 2017 si mesto nechalo vypracovať projektovú dokumentáciu za takmer 10.000 eur. Prvá fáza výstavby sa začala realizovať v septembri minulého roka a vyžiadala si náklady vo výške 179.904,11 eura s DPH, 9. novembra bol realizovaný dodatok k zmluve v objeme 54.973 eur s DPH. V tejto fáze sa rozšírila kapacita útulku o dva koterce, unimobunku pre malé zvieratá a technické veci.



"Keď započítam projektovú dokumentáciu, tak je to celkovo približne 244.000 eur. Ide o prvú etapu, čiže je to podľa mňa privysoká suma. Myslím si, že v prvej etape tam mala byť karanténna stanica. Prevádzkovať to budú Technické služby alebo niekto iný. Nikto nepovedal, koľko to bude stáť," uviedol poslanec Miroslav Benko.



Riaditeľ Technických služieb mesta Prešov (TSMP) Milan Toth tvrdí, že stavbu realizovali na základy zmluvy o diele s mestom. "Mala riadny rozpočet, ktorý nám dalo mesto, a všetky položky boli dodržané. Takže myslím si, že bolo všetko v súlade s našou dohodou s mestom," uviedol Toth.



Ako vysvetlil, bolo tam potrebné urobiť terénne úpravy a vybudovať inžinierske siete. "Kontajnery sú len časťou tohto diela. Je tam vykopaná studňa, kompletné oplotenie, ktoré je špeciálne. Tým, že je to v extraviláne, museli sme tam dať oplotenie odolné voči podhrabaniu sa, či už zvnútra alebo zvonku. Je tam i samostatný oddiel pre mačky, čiže to je ďalší kontajner aj s kompletným oplotením, aby to nepreliezli. Kontajnery sú s rôznou výbavou, sú tam šatne a kancelárie, ošetrovňa a sklad na krmivo," priblížil Toth.



"Keď som si prešla rozpočet, samotné koterce nie sú také drahé, stoja možno 40.000 – 50.000 eur. Je tam položka 8000 eur na vŕtanie studne, ďalej je tam položka oplotenie. Keď je to rozmenené na drobné, tak tá suma nie je vysoká. Je potrebné si uvedomiť, že sme išli do nedotknutého územia. Pôvodná projektová dokumentácia je na 300.000 eur a počíta ešte aj s druhou etapou, s tým dobudovaním, takže chápem oprávnenú kritiku poslancov. Sama som sa čudovala, ale niekedy treba zastaviť veci ešte v štádiu projektovej dokumentácie a povedať, že tadiaľ cesta nevedie," povedala primátorka Andrea Turčanová, ktorá verí, že na jar bude útulok v prevádzke.



Pôvodný zámer podľa jej slov bol, aby útulok spravovali TSMP. "Vzhľadom na to, že aktivisti majú záujem sami prevádzkovať tento útulok, vyhlásime výberové konanie a budú sa môcť o to uchádzať," skonštatovala.



Karanténna stanica je v druhej etape výstavby, nateraz ostáva na Dúbrave, kde ju má mesto zazmluvnenú.