Prešovskí poslanci schválili návrh na nákup vozidiel pre MHD

Výzva na nákup by mala byť zverejnená v apríli.

Prešov 24. januára (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci v stredu schválili návrh investície pre spoločnosť Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., ktorá plánuje kúpiť nové autobusy a trolejbusy na linky MHD v celkovom náklade vyše 12 miliónov eur. Ďalších 340.000 eur chce spoločnosť investovať do nákupu multifunkčného vozidla s nadstavbami (multicar) a do infraštruktúry pre nabíjanie elektrobusov. Mestský dopravca si tak vylepší svoj vozový park. Priemerný vek autobusov používaných v prešovskej MHD je 10,6 roka.



„Požiadavka na zastupiteľstve bola na schválenie nákupu 15 autobusov, z toho 10 veľkokapacitných kĺbových, piatich 12-metrových klasických štandardných autobusov, ďalej tam bola požiadavka na štyri elektrobusy dĺžky deväť metrov a desať parciálnych trolejbusov - to sú trolejbusy s pomocnými batériami. Tie môžu ísť aj v úseku mimo trolejového vedenia, kde sa stiahnu zberače, a tak prejdú na baterky určitú dráhu, podľa toho, aká je kapacita tých bateriek,“ konkretizoval riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov Peter Janus.



Dopravný podnik sa bude uchádzať o získanie externých zdrojov z operačných programov EÚ, z Integrovaného regionálneho operačného programu, či Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Janus uviedol, že vlani dopravný podnik kúpil 15 nových trolejbusov, čím sa trolejbusy dostali do prijateľnej vekovej štruktúry. Horšia situácia je s autobusmi, lebo po meste ešte aktuálne jazdí 17 autobusov starších ako 15 rokov, čo sú vozidlá po životnosti. Janus upozornil, že v meste navyše hrozia výluky na trolejbusových tratiach z dôvodu výstavby obchvatov, križovatiek a ciest.



Výzva na nákup vozidiel pre MHD by mala byť zverejnená v apríli.