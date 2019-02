Prešovskí poslanci schválili zmeny na riaditeľských postoch knižníc

Staronovou riaditeľkou Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove bude od 1. marca Iveta Hurná. Vo funkcii vystrieda Martu Skalkovú, ktorá sa vzdala svojej funkcie.

Prešov 4. februára (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní schválili zmeny na riaditeľských postoch knižníc v Prešove, Poprade a Vranove nad Topľou. Vzali tiež na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky Krajského múzea v Prešove a riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni.



Staronovou riaditeľkou Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove bude od 1. marca Iveta Hurná. Vo funkcii vystrieda Martu Skalkovú, ktorá sa vzdala svojej funkcie.



Na odbor kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) boli v stanovenom termíne doručené štyri obálky. Výberová komisia skonštatovala, že iba dve uchádzačky spĺňajú stanovené podmienky výberového konania. Jednou z nich bola Andrea Dohovičová a druhou Iveta Hurná, ktorú komisia určila ako vhodnú kandidátku na riaditeľku knižnice. Rovnako Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Hurnú odporučila za riaditeľku knižnice.



"Keďže je to krajská knižnica, máme na starosti aj krajskú metodiku, preto sa chcem trochu viac zamerať aj na ňu, aby všetky knižnice v kraji boli výborné a slúžili čím väčšiemu počtu používateľov. Chcem, aby prešovská knižnica bola knižnicou rodinného typu, aby tu chodili celé rodiny," povedala Hurná.



Riaditeľku Podtatranskej knižnice v Poprade Annu Balejovú, ktorá sa vzdala svojej funkcie, vystrieda Monika Naštická. Tá ako jediná splnila podmienky výberového konania a výberová komisia, ako aj Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK ju odporučili na post riaditeľky.



Naštická chce nadviazať na činnosť svojej predchodkyne. "Ide nám hlavne o spoluprácu so školským úradom a to v oblasti zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti detí. V rámci knižnično-informačných služieb by sme chceli rozšíriť služby o netradičné služby, aby sme vytvorili priestor na schádzanie sa komunitných skupín, ktoré by tam trávili voľný čas," uviedla pre TASR Naštická s tým, že ročne majú približne 110.000 návštev a evidujú asi 280.000 až 290.000 výpožičiek.



Novou riaditeľkou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou bude od 1. marca Danka Molčanová. Do výberového konania sa prihlásila ako jediná a obsadí tak voľné miesto po odchode Emílie Antolíkovej, ktorá sa stala vedúcou odboru kultúry PSK.



Poslanci v pondelok vzali na vedomie i žiadosť riaditeľky Krajského múzea v Prešove Márie Kotorovej o uvoľnenie z funkcie ku koncu minulého roka z osobných dôvodov. Zároveň poverili predsedu PSK, aby vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa. Do jeho ukončenia poveril riadením múzea Jozefa Kušníra.



Zastupiteľstvo vzalo tiež na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni Ivany Šipošovej, ktorá požiadala aj o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Do ukončenia výberového konania, ktoré vyhlási predseda PSK, knižnicu povedie Elena Vranovská.