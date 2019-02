Prešovskí poslanci žiadajú obnovenie oddelení vo svidníckej nemocnici

Možno sa dopracujeme aj k výsledku, že novorodenecké oddelenie a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie budú znovu vo svidníckej nemocnici, dodal predseda PSK Milan Majerský.

Prešov 5. februára (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom (4. 2.) rokovaní vyzvali spoločnosť Svet zdravia, aby obnovila činnosť zrušeného gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia vo svidníckej nemocnici najneskôr do konca februára 2019. Zrušila ich k 17. decembru z dôvodu nízkeho počtu pôrodov a nedostatku zdravotníckeho personálu. Pre pacientov je k dispozícii jednodňová gynekologická starostlivosť.



Krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook, ktorý návrh predložil, poukázal na rozdielne čísla v štatistikách o hospitalizáciách, počtoch ošetrených v ústavnej pohotovostnej službe, operáciách a pôrodnosti vo svidníckej nemocnici.



"Myslíme si, že v rámci výkazu pre dozornú radu, pre Ministerstvo zdravotníctva SR, výkaz Sveta zdravia a našej analýzy sa jasne ukazuje, že sú tam štyri rozdielne čísla. Mali sme len desať mesiacov na to, či vieme 500 pôrodov reálne zabezpečiť. Bolo ich približne 400, s tým, že minulý rok ich bolo 352. Je vidieť, že tam je nárast," povedal Vook s tým, že čo sa týka zaradenia nemocnice do urgentného príjmu typu I, o čo sa tiež dlhodobo snažia, sú na najlepšej ceste.



Podpredseda PSK Martin Jakubov priblížil nepresné údaje týkajúce sa počtu operácií vo svidníckej nemocnici, ktoré podľa jeho slov uviedol riaditeľ spoločnosti Svet zdravia Vladimír Dvorový na rokovaniach na pôde PSK, ako aj rezortu zdravotníctva.



"Bolo spomínané, že bolo zrealizovaných za minulý rok 26 herniotómií a 16 apendektómií, čiže operácií hernií a slepého čreva. Malo to vytvoriť imidž nemocnice, že je neefektívna a takmer nič sa tam nerobí. Keď sme si overili tie čísla, tak skutočnosť bola taká, že tam bolo spravených 78 herniotómií, 22 apendektómií, čiže operácii slepého čreva, 61 operácii žlčníkov, 38 operácii hrubého, tenkého čreva a žalúdka, 124 operácií ortopedicko-traumatologických a 84 operácií kožných. Nie sú to čísla, ktoré by mohli konkurovať klinikám v Bratislave na Kramároch, vo fakultnej nemocnici v Košiciach alebo v Prešove. Svidnícka nemocnica má trochu iný región, spádovú oblasť a aj iné spektrum výkonov. Rozpor v týchto informáciách nevnímam ako omyl, ale ako tendenciu," skonštatoval Jakubov.



"Videli sme z analýzu, ktorú sme dostali od poslancov z daného okresu, že údaje o počtoch neboli správne. Je tam ešte nejaká nádej, a ak budú rokovania medzi Svetom zdravia, Prešovským samosprávnym krajom a ďalšími zainteresovanými na dobrej ceste, tak možno sa dopracujeme aj k výsledku, že novorodenecké oddelenie a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie budú znovu vo svidníckej nemocnici," dodal predseda PSK Milan Majerský.