Prešovský kraj prijíma nominácie na ocenenia v sociálnych službách

Prešov 20. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje deviaty ročník regionálnej súťaže Krídla túžby, ktorej súčasťou je odovzdávanie ocenení v sociálnych službách. Nominácie prijíma do konca augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Cieľom je podľa jej slov nájsť v sociálnych službách na území Prešovského samosprávneho kraja poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou výnimočnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce i nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.



"Ide o morálne ocenenie zariadení sociálnych služieb, no predovšetkým ľudí, ktorí pracujú s tými najzraniteľnejšími – s hendikepovanými, ľuďmi v núdzi, seniormi. Je to prejav uznania tejto náročnej profesii, kde viac ako kdekoľvek inde cítiť srdce a oddanosť povolaniu. Napokon si všímame aj klientov, ktorí sú veľkým prínosom a inšpiráciou pre ostatných. Ak poznáte takýchto výnimočných ľudí či zariadenie, neváhajte a pošlite nominácie," vyzýva predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



Návrh na ocenenie môže predložiť poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ, alebo aj ktorýkoľvek občan. "Nominácie podpísané navrhovateľom s označením Krídla túžby je potrebné poslať do 31. augusta písomne na adresu odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK alebo aj e-mailom, je zverejnená na našom webovom oficiálnom sídle vucpo.sk," doplnila Jeleňová.



Členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK vyberú v každej z troch kategórií jeden zo zaslaných návrhov. Krajské ocenenia budú slávnostne odovzdané v októbri tohto roku v Divadle Jonáša Záborského v Prešove na podujatí Krídla túžby, ktorého súčasťou bude aj galaprogram Koncert bez bariér. Predchádzať mu budú dve lokálne podujatia v Sabinove a Tovarnom, na ktorých vystúpia prijímatelia zo zariadení sociálnych služieb v PSK.



PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou takmer 2100 miest. Na zabezpečenie sociálnych služieb, a to vrátane neverejných poskytovateľov kraj vyčlenil na tento rok takmer 35 miliónov eur, z toho 2,3 milióna eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.