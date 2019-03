VIDEO: Prešovský kraj starostom prezentoval sieť cyklotrás

Podľa koordinátora cyklistickej mobility v kraji Matúša Gogu sieť cyklotrás je v súčasnosti neucelená.

Prešov 5. marca (TASR) – Primátori miest, starostovia obcí a zástupcovia záujmových združení, ktoré sa venujú cyklistickej doprave alebo cykloturistike sa v utorok oboznámili v Prešove so strategickým dokumentom - Kostrovou sieťou cyklistických komunikácií Prešovského kraja. Podujatie zorganizoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý si dal dokument vypracovať.



"Koncepčný dokument bude prioritou v budúcom období pri plánovaní a predovšetkým financovaní cyklistickej infraštruktúry. Dokument je urobený tak, aby bolo každej zo 189 samospráv zrejmé, čo na svojom území môže robiť ako prioritné riešenie. To znamená, sú to väzby na širšie vzťahy, vedľajšie obce, regióny, aby to vytváralo sieť, musia byť navzájom prepojené. V súčasnosti prebieha Výzva pre región, kde samosprávy môžu požiadať o financovanie realizácie časti kostrovej siete na ich území," uviedla pre TASR cyklokoordinátorka z Koordinačného centra pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji Viera Štupáková.



Ako povedala, vedia, kadiaľ vedie každý meter celej trasy a na základe toho vedia ďalej plánovať a manažovať. "Nie je to všetko len o peniazoch, ale aj o tom, ako sa aktívne k tomu pristupuje, aká je projektová príprava, lebo peniaze sa vždy nájdu. Chcela by som upriamiť pozornosť na to, aby sa samosprávy chytili tejto myšlienky a skúsili zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov aj tým, že začnú investovať a venovať pozornosť cyklistickej infraštruktúre," vysvetlila Štupáková.







Podľa koordinátora cyklistickej mobility v kraji Matúša Gogu sieť cyklotrás je v súčasnosti neucelená. "Sú viaceré čiastkové úseky, ktoré si robia jednotlivé obce zvlášť. Tým, že kraj k tomu zodpovedne pristúpil a zvolil koncept kostrovej siete, tak tým pádom sa v podstate snaží dať tomu celistvosť a jednotlivé úseky logicky poprepájať," povedal Goga s tým, že približne 42 percent cyklotrás v kraji, čo predstavuje 348,5 kilometra, je k dispozícii a zvyšné je potrebné vybudovať alebo zrekonštruovať.







"V minulom roku sme sa zapojili do eurofondovej výzvy, ktorej účelom bolo zvýšiť cyklistickú atraktivitu a hlavne dochádzanie do práce. Náš projekt korešponduje práve aj s kostrovou sieťou PSK, ako aj s medzinárodnou sieťou Eurovelo 11. Získali sme finančné krytie na tento projekt vo výške jeden milión eur. Očakávame, že v tomto roku by mohlo byť spojené mesto Veľký Šariš s obcou Šarišské Michaľany. Pôjde o päťkilometrový úsek na medzinárodnej trase Eurovelo 11," priblížil primátor Veľkého Šariša Viliam Kall a dodal, že na vybudovanie lávok pre peších a cyklistov získali 600.000 eur.