Prešovský kraj vlani hospodáril so schodkom, vykryli ho minulé zdroje

Prešov 21. mája (TASR) – Hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) skončilo vlaňajší rok schodkom vo výške viac ako 2,8 milióna eur, v tomto čísle nie sú započítané finančné operácie. Schodok rozpočtu bol krytý zdrojmi z minulých rokov a nepoužitými úverovými zdrojmi. Poslanci Zastupiteľstva PSK na pondelňajšom rokovaní zobrali na vedomie záverečný účet kraja za rok 2017 aj stanovisko hlavného kontrolóra k nemu.



Príjmy za minulý rok predstavovali sumu takmer 197 miliónov eur, výdavky dosiahli viac ako 199 miliónov eur. Rozdiel tvorí schodok 2,8 milióna eur. Vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková uviedla, že po zapojení finančných operácií pôjde nakoniec do rezervného fondu PSK viac ako 17,7 milióna eur. Na účte rezervného fondu bolo ku koncu minulého roku 18,4 milióny eur. Po prevode zostatku v objeme 17,7 milióna eur budú disponibilné zdroje rezervného fondu v objeme takmer 36,2 milióny eur. Olekšáková tento vývoj považuje za potešiteľnú správu, lebo tieto prostriedky bude možné ďalej rozpísať na kapitálové výdavky a pôjdu na financovanie investícií do rozvoja kraja.



„Bežné výdavky sa naplnili až na 98 percent, teda boli takmer úplne naplnené. Ale kapitálové výdavky boli naplánované vo výške takmer 70 miliónov eur, skutočne sa teda zrealizovali len za 35 miliónov eur, čo je iba polovica. Dôvodom boli nedokončené stavby, a tým prechádzanie rozrobených investičných akcií na tento rok. Týka sa to hlavne oblasti rekonštrukcie ciest a zatepľovania budov škôl a sociálnych zariadení,“ uviedla Olekšáková.



Majetok kraja sa v priebehu roka zveľadil, nárast prevyšuje sumu 22 miliónov eur. Počiatočný stav k 1. 1. 2017 predstavoval sumu 261 miliónov eur. Konečný stav majetku k poslednému dňu vlaňajšieho roka bol viac ako 283 miliónov eur. Podľa Olekšákovej sa zlepšil stav ciest, škôl aj sociálnych zariadení.



Pohľadávky kraja boli na začiatku minulého roka vo výške 2,6 milióna eur, v priebehu roka narástli o sumu 222.915 eur a konečný stav k 31. 12. 2017 bol vyše 2,8 milióna eur.



Záväzky PSK ku koncu roka predstavovali sumu takmer 75,9 milióna eur. Z toho úrad samosprávneho kraja mal 60 miliónov eur, rozpočtové organizácie zhruba 13 milióna eur a príspevkové organizácie 2,4 milióna eur. Olekšáková uviedla, že problémom je, že staré úvery sa brali rýchlejšie, ako sa splácali.