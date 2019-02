Cenu mesta Banská Bystrica si prevezme aj rozhlasový kolektív z 1968

Cenu získal aj bývalý kolektív banskobystrického štúdia Československého rozhlasu, ktorí sa počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy zapojili do vysielania federálnej Rozhlasovej štafety.

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Niekdajší pracovníci Československého rozhlasu, štúdio Banská Bystrica, ktorí do poslednej chvíle odvážne vysielali počas vpádu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 či Pavol Bielik, ktorý bol poslancom banskobystrického mestského zastupiteľstva (MsZ) nepretržite 30 rokov, získajú prestížne ocenenie mesta pod Urpínom za vlaňajší rok. Mestský parlament to v utorok odobril na svojom zasadnutí.



Čestné občianstvo mesta dostane rímskokatolícky kňaz, publicista a prekladateľ František Paňák, in memoriam, za celoživotné postoje a službu pravde, slobode a humanite. Ani pod ťarchou ťažkého komunistického väzenia sa nezlomil a zastával svoje odvážne postoje, píše sa v dôvodovej správe.



Cenu mesta Banská Bystrica za rok 2018 získa Pavol Bielik, dlhoročný mestský poslanec a prvý v histórii MsZ, ktorý bol zvolený ako nezávislý kandidát. Hoci svoje pôsobenie na poste komunálneho poslanca ukončil vlani, angažovanosť pre veci verejné, zanietenosť či vytrvalosť mu zostali.



Vojenský evanjelický duchovný Daniel Kováč, ktorý stál pri "kolíske" rodiaceho sa protifašistického odboja v rokoch 1938-1945 a podieľal sa na záchrane židovských spoluobčanov, krstil ich a vystavoval falošné doklady, získa rovnakú cenu, in memoriam.



Prestížne ocenenie prevezme i kolektív bývalých zamestnancov banskobystrického štúdia Československého rozhlasu, ktorí sa počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 aktívne zapojili do vysielania federálnej Rozhlasovej štafety ako vodiči, technici, redaktori, moderátori a hlásatelia. Zapísali sa tak zlatými písmenami do histórie žurnalistiky.



"Aj ich zásluhou občania Československa morálne zvíťazili nad okupačnou armádou," konštatuje sa v návrhu ocenení.