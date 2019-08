Prestupy v MHD a časové lístky vo Zvolene by mali byť lacnejšie

Pripravujú sa aj nové zľavy pre študentov či seniorov. Mení sa aj trasovanie niektorých liniek.

Zvolen 19. augusta (TASR) - Zvolenčania by mali od septembra cestovať v MHD lacnejšie. Majú to spôsobiť zmeny, ktoré navrhol magistrát. Zaviesť sa majú tzv. prestupové lístky, keď cestujúci pri prestupe zaplatí za druhý lístok päť centov, klesnú tiež ceny mesačných časových lístkov. Pripravujú sa aj nové zľavy pre študentov či seniorov. Mení sa aj trasovanie niektorých liniek.



„Predstavte si, že cestujete napríklad zo sídliska Podborová na sídlisko Zlatý Potok a v danom čase sa tam neviete dostať priamym spojom. Po starom ste si museli kúpiť lístok do centra mesta a pri prestupe zaplatiť plnú sumu za ďalší lístok. Po novom cestujúci zaplatia za prvú cestu a ak stihnú prestúpiť do 45 minút, ďalej sa odvezú už len za päť centov. Jedinou podmienkou je, aby pri nastupovaní platili čipovou kartou,“ priblížil zvolenský viceprimátor Vladimír Lupták.



Od septembra poklesnú aj ceny tzv. časových lístkov. Mesačný bude stáť 18 eur a trojmesačný 50 eur. Zaviesť sa má aj nový systém zliav pre študentov, seniorov a ďalšie skupiny cestujúcich. „Žiaci od šesť do 26 rokov môžu cestovať za desať eur mesačne, prípadne za 29 eur pri zakúpení 90-dňového lístka. Seniori nad 70 rokov, držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo jej sprievodcu a držitelia Jánskeho plakety zaplatia pri cestovaní ešte menej – štyri eurá za mesačný lístok alebo 11 eur za trojmesačný lístok,“ vysvetlil viceprimátor.



Zmeny nastanú aj v trasovaní liniek. Tie najdôležitejšie sa dotýkajú sídliska Sekier. Cesta linkou č. 9 nebude ukončená na poslednej zastávke, cestujúci tak budú môcť opäť využívať aj zastávku Sekier – sídlisko.



Dopĺňajú sa tiež niektoré ranné spoje linky č. 15 spájajúcej Sekier so Západom o prejazd cez polikliniku, aby sa pre Sekierčanov zlepšila dostupnosť zvolenskej nemocnice. Predĺžená bola tiež bola trasa linky č. 2 až po Continental, aby sa ľuďom zo sídliska uľahčila cesta do práce.



„Veľmi dobre si uvedomujeme dôležitosť kultúry cestovania, v tomto smere Zvolenčanom dlžíme nemálo. Preto sme veľkú energiu venovali projektu na získanie 15 nových autobusov a boli sme nesmierne sklamaní, keď od neho napokon zvolenská SAD odstúpila. Po novom sa teda mienime uchádzať sami o finančné prostriedky z eurofondov na nákup štyroch nových autobusov. Žiadosť sme podali v uplynulých dňoch, budeme s napätím očakávať, či budeme úspešní,“ pripomenula primátorka Lenka Balkovičová.