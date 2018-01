Preteky na saniach v Liptovskej Lúžnej prilákali množstvo Liptákov

Trať v dĺžke 2,7 kilometra si vyskúšalo približne 70 súťažiacich, pretekať mohol každý, kto si priniesol vlastné sane.

Liptovská Lúžna 27. januára (TASR) – Tradičná zimná sánkovačka spojená s možnosťou zasúťažiť si prilákala do obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok v sobotu na poludnie takmer 200 návštevníkov. Trať v dĺžke 2,7 kilometra si vyskúšalo približne 70 súťažiacich v ôsmich kategóriách, pretekať mohol každý, kto si priniesol vlastné sane.



„Táto myšlienka členov Klubu slovenských turistov z Liptovskej Lúžnej vznikla na Donovaloch počas svetového pohára konských záprahov. Chceli sme urobiť podujatie pre širokú verejnosť a sane sa obyčajne nájdu v každej rodine, je jedno či drevené, alebo železné,“ priblížil jeden z organizátorov podujatia a predseda Klubu slovenských turistov z Liptovskej Lúžnej Štefan Črep.



Podujatie sa uskutočnilo po 11. raz a za ten čas si ho obľúbilo aj množstvo ľudí z okolitých obcí, ktorí si tu radi prídu zasúťažiť. „Trať je v zime neudržiavaná cesta, ktorá je za obcou a smeruje do Partizánskej Ľupče. Pred pretekmi ju musíme pripraviť a odhrnúť sneh, aby sa po nej dalo jazdiť,“ vysvetlil Črep.



Obyvateľka Liptovskej Lúžnej Denisa Veselovská navštevuje podujatie takmer každý rok. „Je tu skvelá atmosféra, zábava, sánkovanie, dlhá trasa i ten čajík s rumom. Je to pre mňa už taká tradícia,“ povedala.



Víťazi v jednotlivých súťažných kategóriách získali pohár, diplom, medailu aj vecné ceny.