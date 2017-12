Prevádzku lanoviek v Jasnej komplikoval silný vietor i námraza

Problémy a komplikácie v prevádzke lanoviek narobila aj silná námraza počas vianočných sviatkov.

Demänovská Dolina 27. decembra (TASR) – Silný vietor na Chopku, ktorý dosiahol v nárazoch až 23 metrov za sekundu, zapríčinil, že niektoré lanovky v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry boli v stredu dočasne mimo prevádzky. Problémy a komplikácie v prevádzke lanoviek narobila aj silná námraza počas vianočných sviatkov.



„V nedeľu (24.12.) a pondelok (25.12.) sa na kabínkovej lanovke Priehyba Chopok musela obíjať námraza, čistiť stĺpy, lanovky a lavičky od nebezpečného ľadu na podperách,“ uviedla pre TASR hovorkyňa prevádzkovateľa strediska Zuzana Fabianová. Podľa nej tieto dočasné obmedzenia prevádzky zapríčinila kombinácia náhleho oteplenia, silného vetra, hmly, dažďa so snehom a vysokej vlhkosti. „To spôsobilo, že podpery lanovky boli obalené veľkou vrstvou ľadu,“ vysvetlila.



Momentálne sú všetky obmedzenia odstránené a kabínková lanovka A1 Priehyba – Chopok bola v stredu v prevádzke. Po ustátí nárazového vetra uviedli opätovne do prevádzky aj ostatné zastavené lanovky.



Výška snehu v stredisku dosahuje od 40 do 50 centimetrov a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré až dobré. „Čo sa týka zjazdoviek, otvorených je ich spolu 29 na oboch stranách Chopku,“ uzavrela Fabianová.