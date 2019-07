Prevádzku na výrobu radiátorov v U.S. Steel prevezme KORAD Radiators

Novozaložená firma KORAD Radiators patrí pod českú akciovú spoločnosť BOKI GROUP, ktorej jediným akcionárom je podnikateľ Bedřich Brabec.

Košice 1. júla (TASR) - Oceliarne U.S. Steel Košice sa dohodli na predaji svojej prevádzky na výrobu radiátorov. Kupujúcim je firma KORAD Radiators, s.r.o., ktorá má sídlo vo vstupnom areáli hutníckeho podniku.



"Môžem potvrdiť, že sme sa dohodli s obchodným partnerom na prevzatí výroby radiátorov od 1. augusta 2019. Tento partner má záujem pokračovať vo výrobe radiátorov a ďalej ju rozvíjať. Všetci zamestnanci dostali ponuku od nového majiteľa pokračovať ďalej vo výrobe," potvrdil TASR hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.



Novozaložená firma KORAD Radiators patrí pod českú akciovú spoločnosť BOKI GROUP, ktorej jediným akcionárom je podnikateľ Bedřich Brabec. "V skratke povedané, spoločnosť kúpila výrobné zariadenie, do prenájmu si vzala haly, v ktorých to výrobné zariadenie je, a budeme pokračovať vo výrobe. Všetci zamestnanci dostali ponuku, aby prešli do novej spoločnosti, a to za rovnakých podmienok, aké mali doteraz," povedal Brabec pre TASR.