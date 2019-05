PREVRÁTIL SA KAMIÓN: Na D1 pred Bratislavou smerom do Senca sú kolóny

Vodiči musia počítať so zdržaním desať až 35 minút aj na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta.

Bratislava 13. mája (TASR) - Na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca sa v pondelok doobeda prevrátil kamión. Na ceste sa tvoria kolóny, vodiči musia v tomto úseku rátať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Podľa informácií Zelenej vlny RTVS je blokovaný stredný a ľavý jazdný pruh. "Nehoda sa zaobišla bez zranení. Diaľnica je momentálne prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu," uviedla polícia na svojom profile na sociálnej sieti.



Vodiči musia počítať so zdržaním desať až 35 minút aj na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Nehody v okolí Bratislavy odstraňujú na viacerých miestach. Napríklad na ceste z Bernolákova do Bratislavy pri Ivanke pri Dunaji pred svetelnou križovatkou, kde je podľa Stellacentra potrebné rátať so zdržaním minimálne 20 minút.