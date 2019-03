A. Kiska diskutuje vo Veľkom Krtíši so študentmi, starostami i občanmi

Večer je ešte na programe diskusia s občanmi v Kultúrnom centre Marťák.

Veľký Krtíš 28. marca (TASR) - Diskusia so študentmi gymnázia aj so starostami a primátormi okresu, ale aj návšteva spoločnosti, ktorá vyrába cestoviny - to bola časť zo štvrtkového programu prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý dopoludnia a popoludní absolvoval vo Veľkom Krtíši.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Erika Grega, dopoludnia privítal prezidenta primátor mesta Dalibor Surkoš. "Po krátkej diskusii v kancelárii primátora sa hlava štátu presunula do kancelárie komunitného centra menšín, ktoré pôsobí vo Veľkom Krtíši už niekoľko rokov a venuje sa rómskej problematike," uviedla.



Ďalšou zastávkou Kisku bolo Gymnázium A. H. Škultétyho, kde ho čakala debata so študentmi. Po nej sa stretol so starostami okresu. Popoludní sa zastavil tiež u výrobcu cestovín, v spoločnosti ERCE, ktorá patrí k väčším zamestnávateľom v meste, keď zamestnáva asi 80 ľudí.



"Primátor s prezidentom okrem iného debatovali aj na tému nezamestnanosti v okrese, ale i v meste, ktorú sa však v posledných rokoch darí aj vďaka zahraničným investorom znižovať," priblížila ďalej hovorkyňa mesta. Primátor podľa nej spomenul aj stav ciest, ktorý je i v tomto okrese v nevyhovujúcom stave, a hovoril tiež o nutnosti vybudovať rýchlostnú cestu R7.



Večer je ešte na programe diskusia s občanmi v Kultúrnom centre Marťák.