Prezident Andrej Kiska rokoval s predstaviteľmi mesta Senica

Najpálčivejším problémom mesta Senica ale aj celého regiónu je doprava. V rozhovoroch rezonoval predovšetkým dopravný obchvat mesta.

Senica 25. apríla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska sa v Senici stretol na pracovnej návšteve s predstaviteľmi mesta. Diskutoval s nimi o aktuálnych problémoch, ktoré trápia obyvateľov mesta. Prezident na mestskom úrade komunikoval o investičnom rozvoji a živote v Senici.



"Tento kraj je takým šťastnejším kúskom našej krajiny. Človek, ktorý si chce nájsť prácu, tak si ju nájde. Nezamestnanosť je skutočne na veľmi nízkej úrovni. Sú tu aj smutné príbehy, akým je napríklad spoločnosť Slovenský hodváb Senica, ktorý v minulosti zamestnával viac ako 3000 ľudí a v súčasnosti tam pracuje iba 50 zamestnancov. Na druhej strane je tento smutný príbeh prekrytý mnohými ďalšími úspešnými firmami,“ uviedol po stretnutí s primátorom Senice Branislavom Grimmom prezident.



Najpálčivejším problémom mesta Senica ale aj celého regiónu je doprava. V rozhovoroch rezonoval predovšetkým dopravný obchvat mesta. „Chýbajúci obchvat, o ktorom sa roky rokúce hovorí, znamená, že cez Senicu prejde denne 3000 nákladných áut. Takýto počet kamiónov vyvoláva skutočne veľkú nervozitu ľudí. Tam, kde chodia ľudia von, jazdia kamióny, keďže cesta je hlavným spojítkom medzi D1 a D2. O obchvate sa tu veľa hovorí a nielen tu. Vieme, že infraštruktúra a cesty sú problémom v mnohých mestách a je nutné to riešiť,“ uviedol Kiska.



Na pracovnom stretnutí boli spomenuté aj ďalšie témy, pri riešení ktorých by prezident republiky mohol pomôcť pri rokovaní s vládnymi činiteľmi. Samospráva mesta tlmočila aj celospoločenské témy, napríklad normatívy v školstve, elektronizáciu verejnej správy, zákon o športe, sociálne služby a zdravotníctvo, nájomné byty, postupný úbytok lekárov, zamestnanosť a zamestnávanie občanov z iných štátov, činnosť a právomoci mestskej polície.



Oficiálna návšteva Senice pokračovala stretnutím Andreja Kisku so študentmi stredných škôl a v popoludňajších hodinách navštívi prezident obec Dojč.