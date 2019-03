Prezident by mal fungovať ako prvý občan krajiny, zhodujú sa seniori

Na dôležitosť volebného práva upozorňuje aj 77-ročná Elena. Na voľby chodí pravidelne, považuje to za dôležité pre budúcnosť.

Bratislava 16. marca (TASR) – Prezident SR by mal fungovať ako prvý občan Slovenskej republiky a mal byť rozumieť potrebám obyvateľov krajiny, zhodujú sa obyvatelia Domu tretieho veku na Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke.



"Mal by to byť človek, ktorý vyhovuje väčšine národa. Mal by to byť dobrý človek a mal by sa vo veľa veciach vyznať. Mali by ho trápiť sociálne veci a problémy, ktoré sú v štáte, ako napríklad školstvo či zdravotníctvo," uviedol pre TASR 73-ročný Milan. Volebné právo považuje za základné občianske právo človeka a kto ho nevyužíva, robí podľa neho chybu.



Na dôležitosť volebného práva upozorňuje aj 77-ročná Elena. Na voľby chodí pravidelne, považuje to za dôležité pre budúcnosť "nielen nás, ale aj našich detí, našich vnukov a ďalších generácií". Jasnú predstavu má aj o tom, aký by mal byť prezident štátu. „Človek, ktorý chápe potreby obyvateľov. Ktorému ide o prosperitu Slovenska a naozaj o dôsledné začlenenie do európskeho spoločenstva. A hlavne by mal byť ľudský,“ poznamenala Elena.



Súhlasí s ňou aj 84-ročná Alžbeta. "Mal by byť morálny a ľudský so všetkými vlastnosťami, ktoré k tomu treba. A mal by byť objektívny pre všetkých," zhodnotila. Na otázku, či je dôležité voliť, odpovedala kladne. "Považujem to za povinnosť každého," doplnila Alžbeta.



Ísť voliť považuje za svoju povinnosť aj 80-ročná Helena. "Je to aj v mojom záujem, aby som využila svoje slobodné volebné právo," povedala. Na margo osoby prezidenta uviedla, že by mal byť otvorený a by mal obhajovať práva a záujmy všetkých obyvateľov krajiny.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.