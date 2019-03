Prezidenta si volia aj v prihraničnej obci Milhosť pri Košiciach

V katastrálnom území obce sú aj chatové oblasti.

Milhosť 30. marca (TASR) – Pokojný priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb eviduje aj okrsková volebná komisia v obci Milhosť v okrese Košice-okolie, ktorá je vstupnou bránou do Slovenskej republiky. Známa je svojím slovensko-maďarským hraničným priechodom Milhosť – Tornyosnémeti. V prvom kole získal v tejto obci najviac hlasov Béla Bugár, ktorého volilo necelých 31 percent voličov.



„Zapísaných je 312 voličov. Národnosť je tu 50:50, keďže sme slovensko-maďarská obec,“ povedala pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Milhosť Katarína Hajniková.



Kým celoslovenská účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 48,7 percenta, v obci Milhosť prišlo k hlasovacím schránkam 26,5 percenta voličov. Hajniková dôvody nízkej účasti vysvetliť nevie. „Ťažko povedať, ľudia to vidia rôzne, nevidia v tom žiadny zmysel, preto ich chodí tak málo voliť,“ povedala s tým, že svoje robí aj pekné počasie, ktoré ľudia využili na prácu vo svojich záhradkách. „Celý deň sedíme a čakáme, kedy kto príde,“ dodala.



Ako pripomenula, v katastrálnom území obce sú aj chatové oblasti. „Práve sme zapísali dvoch takých, ktorí odvolili s hlasovacím preukazom. Boli z Košíc a majú tu chatku,“ spresnila.



Svoj hlas odovzdal jednému z dvoch prezidentských kandidátov aj 19-ročný Oliver Vaštag, ktorý je zároveň podpredsedom miestnej okrskovej volebnej komisie. „Keďže som mladý a som študent, podľa mňa je to celkom dôležité, aby ľudia išli hlasovať za budúcnosť Slovenska,“ povedal s tým, že voliť chodí aj väčšina jeho rovesníkov – spolužiakov. „Tí, ktorým na tom záleží a myslia na to, že to bude lepšie, chodia,“ uzavrel.