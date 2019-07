Pri Čerhove začali so žatvou ozimného jačmeňa a skorej pšenice

Úroda jačmeňa z doterajších honov sa pohybuje od 5,2 do 6,4 tony na hektár.

Čerhov 1. júla (TASR) – Pri obci Čerhov v okrese Trebišov začali v týchto dňoch so žatvou ozimného jačmeňa a skorej pšenice. Úroda vyzerá byť slabšia ako minulý rok.



"V piatok – sobotu (28. - 29. 6.) sme mlátili ozimný jačmeň. Museli sme prestať, lebo sa nám objavilo veľa zelených zŕn, čo je dôsledok suchej jesene a veľmi suchého počasia v mesiacoch marec a apríl, keď jačmeň nerovnomerne schádzal, nerovnomerne odnožoval. Preto sme zvolili zmenu a začali sme mlátiť skorú pšenicu Bodyček, ktorú pestujeme zhruba na výmere 90 hektárov, kde je pomerne slušná vlhkosť - pohybuje sa niekde na úrovni 14 %," uviedol v pondelok pre TASR konateľ spoločnosti Agrozoran, s. r. o, Vojtech Zelvay.



Úroda jačmeňa z doterajších honov sa pohybuje od 5,2 do 6,4 tony na hektár. "Je to o niečo slabšie ako predošlý rok, ale na tie podmienky v jeseni a v marci a apríli sme spokojní aj s touto úrodou. U pšenice ešte nemôžeme hovoriť, lebo fakticky len teraz začíname mlátiť," dodal konateľ.



Slabšie ako vlani sa však pre suché počasie javia aj výnosy pšenice. "Pšenice sú slabšie poodnožované, pre sucho odchádzali aj niektoré odnože, sú pomerne riedke a nerovnomerne dozrievajú, čo znamená, že je dosť veľa zelených zŕn, a myslím si, že to výrazne poznačí aj úrodu," zhodnotil Zelvay.



Spoločnosť sídliaca v Michaľanoch hospodári na viac ako 1000 hektároch poľnohospodárskej pôdy.