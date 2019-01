Pri Dobšinskej ľadovej jaskyni uvedú do prevádzky areál bežkárov

Ako informovala Terézia Tkáčová z Turistického informačného centra Dobšiná, pridanou hodnotou areálu bežeckých tratí je ich lokalizácia v prekrásnej prírode Slovenského raja.

Dobšiná 13. januára (TASR) - Oficiálnym otvorením v nedeľu popoludní uvedú do prevádzky obnovený areál bežeckého lyžovania v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne v Slovenskom raji v okrese Rožňava. Na tento účel sa už dlhšie obdobie nevyužíval. Trate majú osloviť najmä rekreačných bežkárov.



Ide o posledný z projektov, ktoré vlani cez program Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj cez krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). "Úspešným žiadateľom v projekte bolo mesto Dobšiná. Celkové výdavky projektu činili vyše 14.000 eur, pričom 90 percent z tejto sumy pokrývala dotácia cez program Košického samosprávneho kraja. Zvyšných približne 1400 eur dofinancovalo mesto," informovala organizácia. Prostriedky boli použité na označenie tratí, výrobu altánku, na ktorom je umiestnená informačná tabuľa s mapou tratí a premostenie potôčika.



Trate v tejto oblasti majú podľa nej bohatú tradíciu. "Prvé preteky sa tu konali ešte v období pred druhou svetovou vojnou. Na prelome milénií bol areál dejiskom mnohých významných súťaží v bežeckom lyžovaní i biatlone," uviedla organizácia s tým, že v roku 1997 boli trate certifikované Slovenským lyžiarskym zväzom.



Oproti pôvodným tratiam sú tie súčasné vedené s ohľadom na zmenené terénne i prírodné podmienky. "Pri realizovaní projektu bolo zohľadnené zameranie na rekreačných športovcov, preto boli vynechané najnebezpečnejšie a pre údržbu najnáročnejšie úseky. Trate sú koncipované vo forme štyroch okruhov, najkratší má dva a najdlhší 4,5 kilometra," povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



Ako informovala Terézia Tkáčová z Turistického informačného centra Dobšiná, pridanou hodnotou areálu bežeckých tratí je ich lokalizácia v prekrásnej prírode Slovenského raja. "Lyžiarske bežecké trate v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec, vedľa masívu vrchu Duča v bezprostrednej blízkosti vstupu do tejto svetoznámej jaskyne, ktorá je zapísaná do svetového prírodného dedičstva UNESCO," spomenula.