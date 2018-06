Pri dopravnej nehode v Richnave sa zranili dvaja ľudia

Hasiči pomáhali pri vyslobodzovaní muža z vozidla, ktorý v ňom bol zakliesnený.



Gelnica 23. júna (TASR) - Hasiči a leteckí záchranári v sobotu zasahovali pri dopravnej nehode v obci Richnava v okrese Gelnica, pri ktorej sa zranili dvaja muži.



Podľa operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, príslušníci HaZZ pomáhali pri vyslobodzovaní muža z vozidla, ktorý v ňom bol zakliesnený.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby (ZZS) Alena Krčová, pri nehode sa zranili dvaja muži.



"Jeden bol vo vážnom stave letecky, ale pri vedomí, transportovaný do nemocnice v Košiciach, druhý do nemocnice v Krompachoch a to s viacnásobnými poraneniami celého tela," povedala Krčová.