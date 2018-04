Pri miestnom úrade v Karlovej Vsi postavia elektronabíjaciu stanicu

Medzinárodný projekt URBAN-E zavedie do hlavných miest Slovenska, Slovinska a Chorvátska sieť 167 nabíjacích staníc.

Bratislava 1. apríla (TASR) – V blízkosti miestneho úradu v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pribudne elektronabíjacia stanica. Na Čavojského ulici ju osadia v rámci medzinárodného projektu URBAN-E.



"K nabíjacej stanici budú patriť dve parkovacie miesta pre elektromobily. Vybudovať by ju tu mali už v tomto roku. Stavba by mala potrvať jeden mesiac," informoval TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Medzinárodný projekt URBAN-E zavedie do hlavných miest Slovenska, Slovinska a Chorvátska sieť 167 nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 týchto staníc.



Projekt má prispieť k rozvoju elektromobility vo veľkých európskych mestách, k jej prepojeniu na iné druhy dopravy a k znižovaniu znečistenia ovzdušia. Na projekt s rozpočtom takmer 4,5 milióna eur poskytne Európska komisia spolufinancovanie formou grantu vo výške 3,8 milióna eur. Projekt by mal byť ukončený v decembri 2020.