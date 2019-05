Pri nehode neďaleko Vrbového zasahoval vrtuľník

Na mieste nehody polícia uzavrela premávku počas pristávania vrtuľníka, úsek cesty bol inak prejazdný.

Vrbové 7. mája (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v utorok popoludní medzi obcami Vrbové a Prašník. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Vodič z Vrbového viedol osobné auto z obce Prašník smerom na mesto Vrbové. "Zatiaľ z nezistených príčin vošiel do protismeru a mimo cesty narazil do stromu," uviedla Kredatusová.



Vodič sa v aute nachádzal sám, utrpel zranenia, s ktorými bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Na vylúčenie prítomnosti alkoholu bude 36-ročnému mužovi odobratá krv. "Na mieste nehody polícia uzavrela premávku počas pristávania vrtuľníka, úsek cesty bol inak prejazdný," doplnila krajská policajná hovorkyňa.