Pri nehode pri Skalici sa ťažko zranil motorkár z Prahy

Skalica 11. augusta (TASR) – Pri predchádzaní v neprehľadnom úseku cesty neďaleko Skalice sa v sobotu (10. 8.) zrazil 28-ročný český motocyklista s oproti idúcim autom. So zraneniami ho previezli vrtuľníkom do nemocnice. Informovala o tom v nedeľu polícia.



Nehoda sa stala v podvečer v katastri obce Radošovce v okrese Skalica v smere na Mokrý Háj. "Motocyklista z Prahy sa zrazil s osobným autom VW Passat. Po náraze spadol na zem, jeho motorka Suzuki 600 bola vymrštená mimo cestu do poľa," uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



Pri nehode utrpel muž ťažké zranenia končatín. "Polícia spolu s dobrovoľnými hasičmi z Radošoviec a Skalice na mieste riadila premávku a vykonávala jej odklon. Dychové skúšky na alkohol boli negatívne, okrem motocyklistu sa nikto iný nezranil. Nehoda je v štádiu vyšetrovania," doplnila hovorkyňa.