Pri pokuse o krádež transformátora zasiahol muža elektrický prúd

Zranenia, ktoré utrpel pri zásahu elektrickým prúdom a pri páde z asi štvormetrovej výšky, sú vážne a život ohrozujúce.

Trenčín 8. januára (TASR) – Život ohrozujúce zranenia utrpel 31-ročný muž z Trenčianskeho okresu, ktorý sa pokúsil z areálu poľnohospodárskeho družstva ukradnúť transformátor. Dostal zásah prúdom a po páde z výšky sa vážne zranil.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, 29-ročný Myjavčan a 31-ročný muž z okresu Trenčín vošli v piatok (5.1.) krátko pred polnocou do areálu Poľnohospodárskeho družstva v obci Veľké Bierovce v Trenčianskom okrese, odkiaľ chceli zo stĺpa vysokého napätia ukradnúť transformátor.



„Pri prestrihávaní kábla staršieho z dvojice zasiahol elektrický prúd. Po zásahu spadol na zem a vážne sa poranil. Jeho zranenie si vyžiadalo okamžitý transport do nemocnice. Zranenia, ktoré utrpel pri zásahu elektrickým prúdom a pri páde z asi štvormetrovej výšky, sú vážne a život ohrozujúce. Muž má poranený hrudník a miechu,“ priblížila Antalová.



Ako dodala, jeho kamarát následne privolal pomoc. Krádežou transformátora by spoločnosti vznikla škoda asi 2000 eur. Trenčianski policajti obvinili oboch mužov z prečinu krádeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva.