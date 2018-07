Haváriu malého vrtuľníka pri Prešove neprežil pilot

K nehode došlo v katastri obce Veľký Šariš, časť Kanaš. Na mieste zasahujú hasiči, zdravotná záchranná služba a polícia.

Prešov 7. júla (TASR) - Pred 19.00 h havaroval v sobotu pri Prešove malý vrtuľník. Vo vnútri bola jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.



Podľa jeho ďalších slov došlo k nehode v katastri obce Veľký Šariš, časť Kanaš. Na mieste zasahujú hasiči, zdravotná záchranná služba a polícia. "Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že vrtuľník sa pravdepodobne zamotal do drôtov, čo spôsobilo jeho následný pád," priblížila okolnosti Katarína Križanová z Prezídia HaZZ.



Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, išlo o dvojmiestny civilný vrtuľník, v ktorom bol pilot z Prešova. "Na miesto boli prizvané aj zložky Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Zo strany polície to má vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a pravdepodobne začne stíhanie pre trestný čin usmrtenia," doplnila s tým, že presná príčina i okolnosti sú v štádiu vyšetrovania.



K poslednému pádu vrtuľníka došlo na letisku v Spišskej Novej Vsi začiatkom apríla tohto roka. Ľahko sa vtedy zranili dve osoby. Nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili.