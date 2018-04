Pri prešovskom amfiteátri otvorili sochársky park

Ide o unikátny projekt, ktorého súčasťou je 20 monumentálnych prác z kameňa, kovu a dreva.

Prešov 21. apríla – Pri prešovskom amfiteátri v sobotu otvorili sochársky park, v ktorom osadili 20 prác od súčasných mladých sochárov, kováčov a rezbárov zo Slovenska a Česka. Je súčasťou oddychovej zóny areálu, ktorý má od mesta prenajaté občianske združenie Amfiteáter Prešov, za ktorým je hudobník Miroslav Tásler.



"V parku je nainštalovaných 20 sochárskych prác, ktoré vznikli prevažne na ostatných ročníkoch prešovského sochárskeho sympózia Práci česť!, ktorého deviaty ročník sa uskutočnil v lete minulého roku a desiaty je pripravený tento rok. Slávnostný desiaty ročník bude už v amfiteátri, predtým sa to konalo inde. Preto sme sochy nainštalovali v amfiteátri a sprístupnili oddychový park, aby mohli Prešovčania i cudzí návštevníci obdivovať tieto diela," uviedol pre TASR Michal Kačmár z občianskeho združenia Otvorená dielňa.



Ako povedal, ide o unikátny projekt, ktorého súčasťou je 20 monumentálnych prác z kameňa, kovu a dreva. "Zároveň je to obohatené o jednu prácu po akademickom sochárovi Františkovi Patočkovi, ktorý zomrel v roku 2002. Naše občianske združenie dopomohlo k tomu, aby jedno dielo, ktoré malo byť vyhodené, bolo zachránené a nainštalované na jeho pamiatku pri vstupe do parku," priblížil Kačmár.



V rámci programu si organizátori pre návštevníkov s deťmi pripravili jazdu na koni a nafukovací hrad, pre starších hudobné vystúpenie, občerstvenie, ako aj predajňu umeleckých drobných diel od vystavovaných autorov. Vernisáž bola zavŕšená krstom katalógu Práci česť! 2017.