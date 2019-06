NEHODA: Pri transporte novorodenca sa zranili dvaja zdravotníci

Dychová skúška vodičov požitie alkoholu vylúčila.

Bratislava 28. júna (TASR) - Pri transporte novorodenca v Bratislave sa zranili dvaja zamestnanci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). "Napriek tomu, že sami utrpeli zranenie, sa v prvom rade sa postarali o dieťa, ktoré je v súčasnosti v starostlivosti našich lekárov," uviedlo pracovisko na sociálnej sieti. K dopravnej nehode malo dôjsť v piatok krátko pred 11.30 h.



"NÚDCH neposkytuje informácie o zdravotnom stave pacientov bez súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa a rovnako informácie o zdravotnom stave dotknutých zamestnancov," zdôraznil ústav.



O nehode informovala aj polícia. "Podľa doterajších informácií prechádzal vodič na sanitke so zapnutým výstražným zvukovým a svetelným znamením po Panónskej ceste. Pri prechádzaní križovatky so Ševčenkovou ulicou došlo k stretu s vozidlom značky BMW X5. Pri náraze bolo následne vozidlo BMW odrazené do vozidla značky Citroën stojaceho v priestore križovatky," priblížila na sociálnej sieti.



Dychová skúška vodičov požitie alkoholu vylúčila. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 60.000 eur.



Okolnosti dopravnej nehody objasňujú policajti odboru dopravných nehôd.