Pri Trenčíne sa včera roztrhla vlaková súprava

Na vozni 1. triedy bolo v dôsledku udalosti poškodené ťahadlové ústrojenstvo, preto bol následne vyradený v železničnej stanici Trenčín

Trenčín 17. januára (TASR) – V stredu vo večerných hodinách došlo v železničnom úseku Trenčín – Trenčín Zlatovce k roztrhnutiu vlakovej súpravy rýchlika R 612 Albapura z Košíc do Bratislavy. Súprava sa roztrhla medzi vozňom 1. triedy a reštauračným vozňom (prvý a druhý vozeň súpravy).



Ako TASR informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK) Tomáš Kováč, na vozni 1. triedy bolo v dôsledku udalosti poškodené ťahadlové ústrojenstvo, preto bol následne vyradený v železničnej stanici Trenčín a odoslaný spolu s vlakom REX 1732 Javorník do Bratislavy.



„Väčšina cestujúcich prestúpila do vlaku IC 524 a bola odvezená do Trnavy a Bratislavy. Približne 40 cestujúcich zostalo vo vlaku R 612 Albapura. Cestujúci z vlaku R 612 Albapura mali prísť do Bratislavy o 21.47 h – prvá časť, asi 150 cestujúcich, dorazila vlakom IC 524 o 22.16 h. Oproti predpokladanému príchodu teda meškali 29 minút, druhá časť prišla o 23.03 h a meškali 76 minút,“ priblížil Kováč.



Ako dodal, pri incidente nedošlo k ohrozeniu cestujúcich, príčina vzniku poruchy ani celková škoda na súprave momentálne nie sú známe a sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.