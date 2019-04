Pri výstupe zo Slovenska na Ukrajinu treba rátať so zdržaním

Na oboch hraničných priechodoch sa v osobnej doprave zvýšili časy čakania, a to z dôvodu väčšieho počtu cestujúcich, ktorí smerujú na pravoslávne veľkonočné sviatky na Ukrajinu.

Michalovce 26. apríla (TASR) - Na cestných hraničných priechodoch s Ukrajinou musia cestujúci vo Vyšnom Nemeckom aj v Ubli počítať so zdržaním pri výstupe v smere na Ukrajinu. TASR o tom informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.



Na oboch hraničných priechodoch sa v osobnej doprave zvýšili časy čakania, a to z dôvodu väčšieho počtu cestujúcich, ktorí smerujú na pravoslávne veľkonočné sviatky na Ukrajinu. „Očakávame, že tento nápor pretrvá do soboty (27. 4.) a po skončení sviatkov bude vyšší nápor v smere z Ukrajiny na Slovensko, keď sa cestujúci budú vracať späť do krajín EÚ,“ priblížila hovorkyňa.



Aktuálne sa podľa jej ďalších slov čas čakania v osobnej doprave na výstupe zo schengenského priestoru pohybuje vo Vyšnom Nemeckom okolo 300 minút a v Ubli je to 400 minút. „V priebehu posledných 12 hodín bolo na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu len vo Vyšnom Nemeckom vybavených 410 osobných vozidiel, prevažne dodávkových s vyšším počtom cestujúcich. Pre porovnanie, v priebehu predchádzajúcich dní skontrolovali za 12 hodín na hraničnom priechode Vyšné Nemecké priemerne 250 vozidiel,“ vyčíslila Baloghová s tým, že kontroly sa vykonávajú plynule vo všetkých jazdných pruhoch.



Snahou colníkov je podľa jej ďalších slov zabezpečiť plynulý prestup tovaru a osôb cez hranice pri dodržaní platných predpisov tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana obyvateľov. „Preto žiadame cestujúcich, aby plne rešpektovali pokyny príslušníkov. Všetky zložky posilnili výkon služby na hraniciach s cieľom urýchliť cestujúcim ich prechod cez ne,“ priblížila. Dodala, že situáciu priebežne sledujú a vodičov budú okrem iného informovať prostredníctvom ich webovej stránky www.financnasprava.sk cez infoservis v časti hraničné priechody – čakacie doby.