Pri zrážke vlaku a osobného auta zomreli dvaja ľudia

Nehoda v rimavskosobotskej mestskej časti Sabová si vyžiadala i zranenie ďalších troch osôb.

Rimavská Sobota 11. apríla (TASR) – Dvaja ľudia zomreli pri zrážke vlaku a osobného auta, ku ktorej došlo v stredu o 6.00 h v rimavskosobotskej mestskej časti Sabová. Nehoda si vyžiadala i zranenie ďalších troch osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa krajskej polície v Banskej Bystrici Mária Faltániová, podľa ktorej vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.



„Tridsaťročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia z obce Studená, ktorý smeroval od Rimavských Janoviec, pravdepodobne predchádzal dodávku, ktorá stála pred železničným priecestím so svetelnou signalizáciou bez závor. V čase, keď na priecestí z dôvodu prichádzajúceho vlaku svietilo červené výstražné svetlo, vodič Octavie cez plnú čiaru obišiel dodávku a vošiel na priecestie, kde došlo k zrážke s vlakom, ktorý narazil do ľavej prednej časti auta,“ priblížila hovorkyňa.



Vo vlaku boli podľa nej šiesti cestujúci a dvaja zamestnanci, nikto z nich sa však nezranil. „Vo vozidle boli okrem vodiča aj štyri spolujazdkyne. Vodič a 25-ročná spolujazdkyňa na sedadle za ním utrpeli ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahli,“ dodala Faltániová. Ďalšie tri spolujazdkyne boli zranené a ošetrené v rimavskosobotskej nemocnici.



Na miesto nehody bol podľa hovorkyne privolaný súdny lekár a do vyšetrovania zapojili aj znalca z odboru cestnej dopravy. „V prípade usmrtených osôb bola nariadená súdna pitva. Škoda, ktorá pri nehode vznikla na vozidle a na poškodenom rušni, je odhadnutá na 12.000 eur. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Faltániová.