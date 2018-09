Priateľská Trnava kritizovala Lepšiu Trnavu za kandidátnu listinu

Zákon jednoznačne stanovuje, aké údaje môžu byť uvedené pri každom kandidátovi na volebnej listine.

Trnava 26. septembra (TASR) – Podnet na preverenie na mestskú volebnú komisiu v Trnave podal kandidát na primátora Marián Galbavý (nezávislý, Priateľská Trnava). Poukázal, že v zozname zaregistrovaných kandidátov pre novembrové komunálne voľby je pri menách nezávislých kandidátov v zoskupení Lepšia Trnava uvedený v kolónke zamestnanie aj názov tejto platformy. Je to podľa neho v rozpore so zákonom.



"Je to snaha obísť volebný zákon so zámerom získať neprimeranú výhodu," povedal v stredu Galbavý. Zákon, ako dodal, jednoznačne stanovuje, aké údaje môžu byť uvedené pri každom kandidátovi na volebnej listine.



„Každý nezávislý kandidát, bez ohľadu na to, pod akou iniciatívou je združený, má uvedené len 'nezávislý kandidát'. Politickí nominanti majú uvedený názov strany alebo koalície," uviedol. Týmto nariadením, konštatoval Galbavý, sa nezávislí kandidáti stali od seba nerozpoznateľnými. Dodal, že ten kto chce, aby bol spájaný s nejakou platformou alebo stranou, má možnosť založiť ju a byť takto uvádzaný.



"Takéto správanie kandidátov za Lepšiu Trnavu je nielen nezákonné, ale aj nekorektné. Robili to vedome s cieľom zvýhodniť sa," konštatoval Galbavý. Preto Priateľská Trnava odštartovala kroky, ktoré "by mohli preventívne pôsobiť ešte pred vytvorením volebnej listiny".



"Vzhľadom na to, že volebné súdnictvo u nás nefunguje preventívne, ale len ex post, sme rozhodnutí túto záležitosť dotiahnuť až do konca. Verím, že komisia nepripustí takúto úpravu listiny. Pretože ak by sme boli úspešní prípadne na Ústavnom súde, museli by sa voľby celé zopakovať," uzavrel Galbavý z Priateľskej Trnavy.



Vedúca osobnosť Lepšej Trnavy Peter Bročka v reakcii uviedol, že všetci kandidáti splnili registračné podmienky a boli volebnou komisiou riadne zaregistrovaní. „Náš postup sme konzultovali okrem rôznych volebných tímov aj s ministerstvom vnútra. Spomínaný údaj má čo najlepšie vystihovať činnosť kandidáta v čase podania kandidátnej listiny, teda činnosť, ktorou je širšej verejnosti známy," informoval.



V tejto veci existuje podľa Bročkovho vyjadrenia aj judikatúra, kedy miestna volebná komisia bratislavskej mestskej časti v roku 2010 odmietla registrovať osem kandidátov.



"Na kandidátnej listine sa uviedli ako 'občiansky aktivista Máme radi Rusovce', pričom komisia používala podobnú pseudoargumentáciu. Súd toto rozhodnutie volebnej komisie zrušil a okrem iného konštatoval, že fyzická osoba vykonáva viacero činnosti, i keď nie všetky vykonáva ako svoju profesiu, a nie zo všetkých získava prostriedky na obživu," dodal Bročka. Miestna volebná komisia preto musela týchto kandidátov registrovať tak, ako bolo uvedené vyššie.



"Podobne identifikovaní kandidáti sú teraz napríklad v Bratislave alebo Nitre - Team Vallo, člen Občianskeho združenia Tím Hattas, iniciatíva Pre Petržalku, pričom ide o nezávislých, ako aj kandidátov zoskupenia politických strán," uviedol Bročka.



Predseda mestskej volebnej komisie Patrik Zvonár poskytol TASR stanovisko po jej stredajšom zasadnutí. Povedal, že podanie Priateľskej Trnavy prehodnotili a väčšinou štyroch hlasov zo šiestich prítomných členov rozhodli listinu upraviť v zmysle zákona. "Znamená to, že v kolónke zamestnanie nebude pri týchto nezávislých poslancoch uvedená ešte aj Lepšia Trnava," informoval. Toto sa v Trnave týka aj kandidátov za Generáciu 21.