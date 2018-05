Príbeh o démonoch v nás na zámku v Bojniciach videlo vyše 19.600 ľudí

Návštevníci sa počas 25. ročníka festivalu mohli stretnúť so šľachticmi, ktorým v minulých storočiach zámok patril, a to Matúšom Čákom Trenčianskym, Thurzovcami či Annou Rosinou Listhiusovou.

Bojnice 15. mája (TASR)- Príbeh o Vládcovi času, ktorý mal donútiť zamyslieť sa o démonoch v nás, si na zámku v Bojniciach počas Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel pozrelo 19.675 návštevníkov. Informovala v utorok TASR kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Návštevníci sa počas jubilejného 25. ročníka festivalu mohli stretnúť so šľachticmi, ktorým v minulých storočiach zámok patril, a to Matúšom Čákom Trenčianskym, Thurzovcami či Annou Rosinou Listhiusovou. Podujatie prostredníctvom aj ich rozprávania a ďalších desiatok hercov predstavilo prierez históriou tejto dnes už národnej kultúrnej pamiatky a najmä tých tragickejších udalostí, ktoré sa tam odohrali.



Výročie jedného z najnavštevovanejších podujatí SNM-Múzea Bojnice, ktorého história sa začala písať v roku 1994, naďalej pripomína i špeciálna výstava v bývalej Zámockej reštaurácii nad zámkom. Návštevníci na nej nájdu predmety späté s jednotlivými ročníkmi festivalu, ako sú rekvizity, kostýmy, plagáty či fotografie.



Jubilejný ročník festivalu, ktorý sa konal na prelome apríla a mája a pod ktorý sa podpísal režisér Michal Récky, bol posledným v terajšej podobe. Návštevníci by sa mali s duchmi a strašidlami stretávať, kedykoľvek prídu do Bojníc.