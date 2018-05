Približne 1300 účastníkov sa rozhodlo behom spoznať Trebišovo

Celá myšlienka akcie vznikla z dôvodu, že Trebišov ako okresné mesto nemalo primárne bežecké podujatie a v niektorých okolitých dedinách je to už zaužívaná aj niekoľkoročná tradícia

Trebišov 13. mája (TASR) - Približne 1300 účastníkov sa rozhodlo behom a chôdzou spoznávať Trebišov v rámci charitatívneho kultúrno-športového podujatia rodinného charakteru, ktoré v nedeľu popoludní v centre mesta odštartovalo svoj druhý ročník.



"Na jednej trati sa stretnú profesionálni a amatérski bežci, ale aj chodci, pretože máme kategóriu Jarná prechádzka, kde je zaregistrovaných takmer 300 ľudí. Budú tam tiež mamičky s kočiarikmi, celé rodinky, ale aj rôzne komunity," uviedol pre TASR hlavný organizátor podujatia Spoznaj Trebišov behom Michal Majcher. V cieli je pre každého účastníka prichystaná kovová medaila.



Celá myšlienka podľa neho spočíva v tom, že trať vedie zhruba z polovice historickým parkom grófa Andrássyho, na ktorej majú možnosť spoznávať jednotlivé dominanty mesta. Pôjdu napríklad okolo jeho hrobky, vidieť budú môcť zrúcaniny hradu Parič, tiež kaštieľ či Immaculatu. "Všade sú dobrovoľníci, ktorí majú tabuľky s motivačnými, ale aj náučnými nápismi," priblížil. Súčasťou kultúrneho programu je vystúpenie kapely Hrdza, akrobatov na chodúľoch, pripravená je aj brazílska bubnová šou a rôzne atrakcie pre deti.



Súčasťou prvého ročníka bola aj verejná finančná zbierka a zbierka šatstva a obuvi pre neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach. "V tomto roku sa bude tiež niesť v podobe pomoci chudobným, do ktorej sa zapoja aj miestne cirkevné spoločenstvá," vysvetlil Majcher s tým, že materiálna zbierka je určená pre spomínanú organizáciu. "Chceli by sme pomôcť aj občianskemu združeniu Deťom z lásky - adresná pomoc onkologicky chorým deťom, zástupcovia ktorého sa zúčastnia aj na podujatí," priblížil s tým, že v tejto súvislosti budú dražiť plátno o rozmeroch približne 1 meter x 40 centimetrov, ktoré podpísal ambasádor podujatia, olympijský víťaz v chôdzi z Ria Matej Tóth.



Celá myšlienka akcie vznikla podľa Majchera z dôvodu, že Trebišov ako okresné mesto nemalo primárne bežecké podujatie a v niektorých okolitých dedinách je to už zaužívaná aj niekoľkoročná tradícia. "To bol hlavný motor, aby sme niečo zorganizovali," uzatvoril a dodal, že aj napriek tomu, že sa podujatie realizuje po druhý raz, záujem účastníkov prevyšuje ich kapacitné možnosti.