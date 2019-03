Priebeh volieb v Bratislavskom kraji je stále pokojný a bezproblémový

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov.

Bratislava 30. marca (TASR) – Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety.



"Boli sme na kontrole v okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji," povedala Okresná volebná komisia Senec.



"Neevidujeme žiadne výnimočné situácie," podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách.



V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov.