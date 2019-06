Priemerný vek obyvateľa Košíc sa počas 10 rokov zvýšil asi o tri roky

Podľa štatistikov proces demografického starnutia súvisí najmä so znižovaním počtu narodených detí a odkladaním sobášov a pôrodov do vyššieho veku ženy.

Košice 25. júna (TASR) – Obyvateľstvo Košíc starne, priemerný Košičan je starší ako priemerný obyvateľ Slovenska o jeden rok. TASR o tom informovalo Pracovisko Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Košiciach s tým, že v porovnaní so stavom spred desiatich rokov sa priemerný vek obyvateľa tohto mesta zvýšil o 3,3 roka. Vlani dosiahol úroveň 41,8 roka. Podľa štatistikov proces demografického starnutia súvisí najmä so znižovaním počtu narodených detí a odkladaním sobášov a pôrodov do vyššieho veku ženy.



Priemerný vek obyvateľa Košíc je u žien 43,4 roka a u mužov 40,1 roka. „Znižuje sa podiel detí do 14 rokov na celkovom počte obyvateľov, v roku 2018 dosiahol 14,4 percenta. Klesá aj podiel produktívneho obyvateľstva a zároveň rastie podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (65 ročných a starších), ktorý dosiahol 17,3 percenta,“ uvádza košické pracovisko ŠÚ SR s tým, že tak rastie index ekonomického zaťaženia obyvateľstva. Ten dosiahol úroveň 41,9 percenta, čo je oproti roku 2008 viac takmer o osem percentuálnych bodov.



V priemere 40 a viac rokov má obyvateľstvo v 12 mestských častiach Košíc, najvyšší priemer je na Juhu (45,8 roka), v Starom Meste (44,9) a na Severe (44,5). „Už tradične najmladšie obyvateľstvo žije na Luníku IX, kde je vekový priemer 25,8 roka. Rodí sa tam najviac detí v pomere k počtu obyvateľov. K mestským častiam s najnižším vekovým priemerom obyvateľstva patrí tiež Džungľa (35,3 roka) a Krásna (36,3 roka),“ informovali košickí štatistici.



Priemerný Košičan je zároveň starší aj ako je priemerný obyvateľ Košického kraja. Ako uvádzajú, vo všeobecnosti v mestách Slovenska žije v priemere staršie obyvateľstvo ako na vidieku. „Vekový priemer obyvateľstva v slovenských mestách dosiahol 41,8 roka - rovnako ako v Košiciach, v obciach je to 39,7 roka. Ženy dosahujú vyšší priemerný vek ako muži asi o tri roky,“ dodali.



Stredná dĺžka života u oboch pohlaví sa zvyšuje. Ženy sa na Slovensku dožívajú v priemere 80,3 a muži 73,7 roka.