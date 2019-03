V Rimavskej Sobote plánujú zelený priemyselný park

Predkladateľom návrhu bol poslanec a predseda klubu Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo, ktorý uviedol štyri potenciálne lokality, kde by nový priemyselný park mohol vzniknúť.

Rimavská Sobota 20. marca (TASR) – Samospráva Rimavskej Soboty sa bude uchádzať o príspevok v maximálnej výške 800.000 eur na zriadenie zeleného priemyselného parku v severnej časti mesta. Jednomyseľne o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom stredajšom mimoriadnom zasadnutí.



Predkladateľom návrhu bol poslanec a predseda klubu Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo, ktorý uviedol štyri potenciálne lokality, kde by nový priemyselný park mohol vzniknúť. Situované sú pri bývalých Závodoch ťažkého strojárenstva a pri hlavnej ceste smerom na Hnúšťu. V ich blízkosti má v budúcnosti viesť i rýchlostná cesta R2. Poslanci preto odhlasovali vytvorenie komisie, ktorá rozhodne o definitívnom výbere lokality a príprave žiadosti, ktorú mesto musí do príslušnej výzvy Okresného úradu Rimavská Sobota podať už do 29. marca.



„Keďže je tu táto možnosť, nesmieme neurobiť nič, lebo by sme o tieto peniaze prišli. Odbor rozvoja mesta mestského úradu je dostatočne odborný a fundovaný a dokáže pripraviť takúto žiadosť,“ uviedol Vaľo, podľa ktorého sa tak vytvorí prvotný predpoklad na to, aby mesto mohlo začať aktívne rokovať so SARIO o všetkých druhoch a typoch investorov.



Mesto už jeden priemyselný park, takzvaný hnedý, má v areáli bývalých kasární. „Nakoľko je situovaný v obytnej zástavbe, má svoje limity využitia, najmä na nerušiacu výrobu, vzhľadom na okolité domy a základnú školu. To znamená, že potenciálny investor s ťažšou priemyselnou výrobou a rušnejšími prevádzkami by tam umiestnený nemohol byť,“ vysvetlil Vaľo.



Ďalším nedostatkom tohto priestoru je podľa neho ťažšie zásobovanie pri vyššej intenzite vozidiel. „Preto je vhodnejšie vytvoriť nový priemyselný park na severe mesta,“ podotkol poslanec a doplnil, že mesto má v pláne aj iné kroky, ako získať financie na dodatočné financovanie prípravy parku a privedenie inžinierskych sietí.



Ako uviedol primátor Jozef Šimko, mesto má už desať rokov vypracovanú projektovú dokumentáciu priemyselného parku Sever, ktorý je jednou zo štyroch spomínaných lokalít, a pre aktuálne potreby ju stačí len aktualizovať. „Treba to podporiť v každom prípade. Ako to dopadne, neviem, či získame tých 800.000 eur. Potom, na základe rozhodnutia komisie, buď aktualizujeme, alebo sa vytvorí nová projektová dokumentácia,“ dodal primátor.