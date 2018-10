Prieskum: V boji o post primátora Bratislavy vedie V. Mika

Druhý skončil nezávislý kandidát a súčasný šéf bratislavskej samosprávy Ivo Nesrovnal so ziskom 23,5 percenta.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Ak by sa v Bratislave konali komunálne voľby koncom septembra, v zápase o post primátora hlavného mesta by zvíťazil bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika (nezávislý). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal volebný tím kandidáta na bratislavského primátora Matúša Valla.



Mika získal v prieskume 26,7 percenta, čím si oproti júlovému prieskumu polepšil o vyše troch percent. Druhý skončil nezávislý kandidát a súčasný šéf bratislavskej samosprávy Ivo Nesrovnal so ziskom 23,5 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom tak klesol z prvého miesta a stratil vyše siedmich percent. Nasleduje hudobník, architekt a nezávislý kandidát s podporou mimoparlamentných strán Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko Matúš Vallo, ktorý dosiahol 21,4 percenta, čiže o viac ako štyri percentá viac ako v júlovom prieskume. Súčasný starosta Vajnôr a nezávislý kandidát s podporou OĽaNO, SaS a Sme rodina Ján Mrva získal 20,2 percenta. Oproti predchádzajúcemu prieskumu ide o pokles o viac ako tri percentá. Ostatní kandidáti skončili s celkovou podporou 8,2 percenta.



"Začiatok ostrej kampane pomohol najmä kandidátom, ktorí v komunálnej politike doteraz nepôsobili. Súboj je dnes s ohľadom na štatistickú chybu extrémne vyrovnaný," skonštatoval Martin Slosiarik z agentúry Focus.



Vallo verí vo svoje víťazstvo. "Kým v júlovom prieskume ma od prvej priečky delilo 14 percent, dnes je to iba päť percent," poznamenal na tlačovej konferencii Vallo. Pripisuje to predstavenému plánu pre Bratislavu i tímu kandidátov na mestských poslancov. "Po štyroch rokoch hádok a 30 neukončených zastupiteľstvách je jasné, že Bratislava si nemôže dovoliť ďalšie štyri roky pod vedením v podstate bezmocného primátora, ktorému poslanci neodsúhlasia základné dokumenty Bratislavy," doplnil Vallo.



Aj podľa ďalšieho kandidáta Václava Miku z prieskumu vyplýva, že Bratislavčania chcú zmenu. Požadujú podľa neho skúsenosti a hodnoty, ale tiež primátora nezávislého tak od politických strán, ako aj finančných skupín. "Zároveň chcú primátora, ktorý už dnes dokáže spolupracovať so starostami a poslancami, pretože zlepšiť život v našom hlavnom meste dokážeme, len ak budeme navzájom spolupracovať," zdôraznil Mika. Dôvera ľudí v prieskum ho teší, chce však o ňu zabojovať najmä priamo vo voľbách. "Pretože rozhodujúce nie sú prieskumy, ale voľby," dodal Mika.



Prieskum realizovala agentúra 19. až 26. septembra kombinovanou formou osobného a telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 800 respondentov, ktorí reprezentujú dospelú populáciu Bratislavy s trvalým pobytom v meste z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a okresu bydliska. Respondenti odpovedali na otázku: "V novembri tento rok budú ďalšie komunálne voľby a v Bratislave sa opäť bude voliť primátor. Ak by sa tieto voľby konali už túto sobotu a kandidovali by nasledovní kandidáti a kandidátky, komu z nich by ste dali svoj hlas?"



Primátorom Bratislavy chce byť deväť mužov a jedna žena. Medzi nezávislými kandidátmi je súčasný šéf Ivo Nesrovnal, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš.



Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, Nova, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.



Voľby do orgánov samospráv obcí a miest sa budú konať 10. novembra.