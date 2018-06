Priestory kaštieľa v Svätom Antone ožijú rozprávkovými príbehmi

Počas prehliadky sa tak malí návštevníci dozvedia, ako žili princezné, ale zabavia ich aj hrané rozprávky v salónoch kaštieľa.

Svätý Anton 1. júna (TASR) - V priestoroch kaštieľa vo Svätom Antone ožijú v piatok štyri rozprávkové príbehy, tunajší múzejníci pripravili pre rodiny s deťmi špeciálne prehliadky s názvom Z rozprávky do rozprávky. Naplánované sú o 17.00, 18.00 a 19.00 h.



Počas prehliadky sa tak malí návštevníci dozvedia, ako žili princezné, ale zabavia ich aj hrané rozprávky v salónoch kaštieľa. Podľa Jany Slanej z múzea pôjde o klasické rozprávky, ako Snehulienka, Kremienok a Chocholúšik, Pyšná princezná a Princezná so zlatou hviezdou.



Na rodiny s deťmi čaká v múzeu zábava počas celého leta. Múzejníci pre nich pripravili súťažnú hru, do ktorej sa môžu zapojiť počas prehliadky kaštieľa. "Pri vstupe dostanú súťažný lístok, v každej miestnosti bude počas prehliadky umiestnený nejaký predmet, ktorý zobrazuje nejakú rozprávku a deti budú hádať, akú," priblížila Slaná s tým, že každý piatok budú zo správnych odpovedí žrebovať výhercov.



Rozprávkami však program v múzeu pre deti nekončí. Prihlásené kolektívy tam koncom júna hravou formou uzavrú školský rok počas Detských dní sv. Huberta. Deti budú prechádzať pripravené stanovištia, kde budú spoznávať hlasy vtákov a zveri, naučia sa, ako žijú rastliny a zvieratá či dozvedia sa niečo nové o sokoliarstve a jaskyniarstve. Chýbať nebude ani detské divadielko "Legenda o sv. Hubertovi".