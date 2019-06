Priestory Propelera sprístupnía verejnosti v najbližších týždňoch

Celková vynaložená investícia do objektu ešte nie je uzatvorená. Zatiaľ sa pohybuje v desiatkach tisíc eur.

Bratislava 4. júna (TASR) - Priestory objektu Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste sprístupní mestská časť verejnosti v najbližších týždňoch. Okrem kaviarne by tu malo byť aj informačné centrum či trhové miesto pred budovou. Počíta sa aj s organizovaním diskusií či vernisážami. Na utorkovom brífingu o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



"Určite chceme mať od letných prázdnin kompletnú prevádzku aj s barom. Teraz sa obstaráva vnútorné vybavenie," priblížila starostka. Ambíciou mestskej časti je spraviť z Propelera opäť ikonické miesto, ktoré bude informačné, kultúrne a bude zároveň ponúkať kaviarenské služby. "Hlavné aktivity by mali smerovať k informovaniu o aktivitách v Starom Meste, v meste Bratislava a na území Bratislavského kraja," podotkla Aufrichtová.



Celková vynaložená investícia do objektu podľa jej slov ešte nie je uzatvorená. Zatiaľ sa pohybuje v desiatkach tisíc eur. Starostka doterajšie výdavky hodnotí ako "triezve investície". V uplynulých týždňoch sa realizovali nutné úpravy. Maľovalo sa, menili sa dverné zárubne či elektrina. Oceľové rámy sa pretierali do "technickej" modrej farby. Starostka priblížila, že postupovali podľa usmernení Krajského pamiatkového úradu Bratislava.



Priestor bývalej kaviarne Propeler v minulosti chátral, bol slabo využívaný, bol v prenájme a neposkytoval Starému Mestu služby, ktoré sa očakávali. Na jar sa preto mestská časť rozhodla spojiť príbehy Prašnej bašty ako ikonickej reštaurácie a Propelera ako miesta, ktoré nesie spomienky pre Bratislavčanov. Reštaurácia Prašná bašta podľa Aufrichtovej spája silnú komunitu Bratislavčanov, avšak stratila svoju prevádzku. "Ponúkli sme preto prevádzkárovi, aby rozbehol prevádzku v Propeleri," spresnila na jar starostka. Prevádzkar tak má urobiť ako zamestnanec pod Technickými službami Starého Mesta, ktorá je stopercentnou akciovou spoločnosťou mestskej časti. V utorok potvrdila, že od tohto plánu neupúšťajú a Staré Mesto bude Propeler prevádzkovať cez svoje Technické služby.



Na konci sezóny chce mestská časť vyhodnotiť, či to prinieslo očakávaný efekt, ziskovosť však nie je podľa samosprávy podmienkou úspechu. "Ak to bude benefitom pre mestskú časť, tak to môžeme prevádzkovať cez túto spoločnosť naďalej. Ak sa ukáže, že je lepšie nájsť externého prevádzkovateľa, vypíšeme súťaž," povedala Aufrichtová.



Obnovenie legendárnej lodnej dopravy - propelera na Dunaji, ktorá by opäť premávala medzi staromestským a petržalským brehom rieky, je však podľa starostky náročné. "Je veľmi ťažké nájsť prevádzkovateľa, ktorý by splnil predstavu propelera - prepájania dvoch brehov Dunaja. Samotný propeler ako v minulosti je veľmi ťažko naplniteľný," skonštatovala.